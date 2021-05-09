السعودية تعلن تنظيم الحج هذا العام وفق آليات وشروط ستكشف عنها قريبا

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الحجاج يطوفون حول الكعبة في مكة بتاريخ 2 آب/أغسطس 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية الأحد أنها ستنظم شعائر الحج هذا العام ولكن وفقا لشروط خاصة وذلك للوقاية من تفشي فيروس كورونا. وذكرت وزارة الحج والعمرة أن الآليات والاشتراطات الخاصة بمناسك الحج هذا العام سيعلن عنها لاحقا.

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نقل التلفزيون السعودي الأحد عن وزارة الحج والعمرة إن المملكة ستنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا. وقالت الوزارة إنه "سيتم الإعلان عن آلية واشتراطات حج هذا العام لاحقا".

وسمحت السعودية العام الماضي لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة بأداء مناسك الحج.

فرانس24/رويترز

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