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أمير قطر في ثاني زيارة إلى السعودية منذ المصالحة الخليجية

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

نص: فرانس24 تابِع 3 دقائق

يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين إلى السعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وسيعقد الجانبان قمة ثنائية يناقشان خلالها الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية. وهذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى المملكة بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجية في يناير الماضي والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة مع قطر استمرت منذ حزيران/ يونيو 2017.