إيران تقول إنها حذرت قطعا بحرية أمريكية بعد "تصرف غير مسؤول" في مضيق هرمز

© - البحرية الأمريكية/ أ ف ب

صورة وزعتها البحرية الأمريكية في 10 أيار/مايو 2021، تظهر في خلفيتها قطعتان بحريتان إيرانيتان على مقربة من سفينة أمريكية في مضيق هرمز.

أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان بأن دورية بحرية تابعة لقواته اعترضت خلال "مهمة روتينية في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية في إيران، في 10 أيار/مايو، سبع قطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز" وأن القطع الأمريكية قامت بخطوات كـ"تحليق المروحيات، وإطلاق بالونات حرارية، وإطلاق نار بلا هدف". واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذه الخطوات "غير ضرورية، ومستفزة" وقال إنه قام بتحذيرها. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد صرحت الاثنين أن قوات من بحريتها أطلقت نيرانا تحذيرية تجاه زوارق إيرانية سريعة اقترابت من غواصة أمريكية في مضيق هرمز.

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أكد الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه حذر قطعا بحرية أمريكية بعد تصرف "غير مسؤول" من قبلها، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز الاثنين.

وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، "في مواصلة للتصرف غير المسؤول" للأسطول الأمريكي في الخليج "لا سيما هذا الشهر (...) واجهت دورية بحرية للحرس الثوري خلال مهمتها الروتينية في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية في إيران، في 10 أيار/مايو، سبع قطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز".

وأوضح أن القطع الأمريكية نفذت خطوات عدة مثل "تحليق المروحيات، إطلاق بالونات حرارية، وإطلاق نار بلا هدف، غير ضروري، ومستفز".

وأشار بيان الحرس إلى أن قطعه البحرية "ومع الإبقاء على المسافة القانونية في إطار المعايير والقواعد البحرية، حذرتها من هذا التصرف المتهور وغير المسؤول، قبل أن تقوم بمتابعة طريقها من خلال تصحيح تصرفها".

ليل الاثنين، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي أن البحرية الأمريكية أطلقت نيرانا تحذيرية حيال زوارق إيرانية سريعة بعد اقترابها من غواصة أمريكية في المضيق الاستراتيجي.

وأوضح أن 13 زورقا هجوميا للحرس الثوري اقتربت لمسافة تقل عن 140 مترا من سبع سفن أمريكية، ما دفع إحداها إلى إطلاق ثلاثين عيارا تحذيريا على دفعتين.

ووفق البحرية الأمريكية، هذا هو الحادث الثاني من هذا النوع في منطقة الخليج خلال أسبوعين.

في أواخر نيسان/أبريل، أعلنت البحرية الأمريكية عن اقتراب ثلاثة زوارق هجومية إيرانية إلى مسافة تقل عن سبعين مترا من سفينتين أمريكيتين في المياه الدولية شمال الخليج، ما دفعها إلى إطلاق نيران تحذيرية.

كما كشفت البحرية الأمريكية الشهر الماضي، أن قطعا بحرية إيرانية اقتربت من سفنها بشكل "عدواني" في مطلع نيسان/أبريل، من دون أن يؤدي ذلك إلى إطلاق نار تحذيري من طرفها.

وتتواجد البحرية الأمريكية بشكل دوري في الخليج ويتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقرا له. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات "استفزازية" في المنطقة، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس انتاج النفط العالمي.

وأكدت بحرية الحرس الثوري في البيان أنها ستواصل "بهدوء وثقة تنفيذ مهامها في مضيق هرمز والخليج الفارسي"، واستعدادها للرد على أي "خطأ في الحساب" من قبل الأمريكيين.

ويحضر وفد أمريكي المباحثات في العاصمة النمسوية، من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى الأطراف الآخرون المنضوون في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التنسيق بين الجانبين.

فرانس24/ أ ف ب

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