استمرار التصعيد في الشرق الأوسط وسط إطلاق صواريخ على إسرائيل وغارات دامية على غزة

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تصاعد الدخان بعد غارة جوية على قطاع غزة، 11 أيار/ مايو 2021.

يستمر التصعيد في الشرق الأوسط مع اتساع بؤرة التوتر خارج القدس ليشمل غزة حيث أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل، التي ردت بدورها بغارات جوية على القطاع أسقطت عددا من القتلى بينهما اثنان صباح الثلاثاء.

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في تصعيد لافت للاشتباكات التي شهدتها مدينة القدس في باحات المسجد الأقصى بالخصوص، أطلق فلسطينيون زخات متواصلة من الصواريخ على إسرائيل في حين رد الجيش الإسرائيلي بضربات جوية على قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وهزت الانفجارات الأبنية في أنحاء غزة بينما دفعت صفارات الإنذار من الصواريخ، الإسرائيليين في عدة مدن بالجنوب إلى البحث عن مواقع للاحتماء طوال الليل. وقال مسؤولون في الأراضي الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب أكثر من مئة في الضربات الجوية.

وقال مسعفون إن ستة إسرائيليين أصيبوا جراء صاروخ. وكان تسعة أطفال من بين 20 شخصا قتلوا في غزة الاثنين. وأطلقت عشرات الصواريخ من القطاع على إسرائيل اعترضت الدفاعات الصاروخية كثيرا منها.

وانفجرت الأحداث بعدما أطلق مسلحون من غزة النار على منطقة القدس وذلك للمرة منذ حرب عام 2014 في تطور وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه تجاوز "لخط أحمر".

وجاء تصاعد العنف مع احتفال إسرائيل "بيوم القدس" الذي يوافق استيلائها على القدس الشرقية في حرب عام 1967. وكان بين القتلى الفلسطينيين العشرين الاثنين سبعة من أسرة واحدة، ومنهم ثلاثة أطفال، سقطوا في انفجار ببلدة بيت حانون.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار ناجم عن ضربة إسرائيلية أم صاروخ فلسطيني لم يبلغ هدفه. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن زهاء ثلث الصواريخ الفلسطينية أخفقت في الوصول إلى أهدافها وتسببت في سقوط ضحايا وإحداث أضرار في قطاع غزة.

تحذير عسكري إسرائيلي

قال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في تصريحات للصحافيين "قصفنا 130 هدفا عسكريا، غالبيتها لحركة حماس" مضيفا "وفقا لتقديراتنا، قتل 15 ناشطا تابعين لحركة حماس والجهاد الإسلامي".وحذر "نحن في المراحل الأولى من ضرباتنا المضادة، سوف تستمر" مضيفا "نحن مستعدون لتصعيد".

وقال كونريكوس إن أكثر من 200 صاروخ أُطلق من غزة منذ الاثنين، موضحا أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض أكثر من 90 بالمئة منها.

وقال المتحدث العسكري إن زهاء ثلث الصواريخ الفلسطينية أخفقت في الوصول إلى أهدافها وتسببت في سقوط ضحايا وإحداث أضرار في قطاع غزة.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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