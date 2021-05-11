الجامعة العربية تندد بـ"الانتهاكات الإسرائيلية" في القدس وتصف الغارات على غزة بأنها "عشوائية وغير مسؤولة"

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تصاعد أعمدة الدخان في قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية، 11 أيار/ مايو 2021.

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان الثلاثاء الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع عزة بأنها "عشوائية وغير مسؤولة". واعتبر أبو الغيط أن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير". ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعا عبر الإنترنت الثلاثاء لمناقشة الوضع في القدس.

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ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء بالضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ووصفها بأنها "عشوائية وغير مسؤولة"، قائلا إن إسرائيل تسببت في تصعيد سابق للعنف بسبب أفعالها في القدس.

وبدأ العنف بمواجهات بين محتجين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى بمدينة القدس.

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وتصاعدت الاشتباكات العنيفة بشدة الاثنين إذ شنت إسرائيل ضربات جوية على قطاع غزة ردا على إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ بالقرب من القدس.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم أطفال قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وقال أبو الغيط في بيان إن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير".

وأضاف أن الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة "استعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال".

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل فورا على وقف العنف، قائلا إن "الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحد لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم... وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك".

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعا عبر الإنترنت الثلاثاء لمناقشة الوضع في القدس.

فرانس24/رويترز

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