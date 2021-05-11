نتانياهو يتوعد حماس التي تعلن استهداف تل أبيب بـ 130 صاروخا

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فرق الإسعاف الإسرائيلية في حي سكني في مدينة عسقلان الجنوبية في 11 أيار/مايو 2021، بعد إطلاق صواريخ من قبل حركة حماس من قطاع غزة خلال الليل.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس التي قال إنها "تخطت الخط الأحمر" بعد أن استهدفت "بصواريخ ضواحي القدس" وقال إن إسرائيل سترد بقوة كبيرة. وحذر الإسرئيليين من أن "الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة". وأعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الثلاثاء مئة وثلاثين صاروخا في اتجاه مدينة تل أبيب ردا على "استهداف إسرائيل للأبراج المدنية". وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب. وعلقت حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر قصف مصدره قطاع غزة.

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "تخطت الخط الأحمر" عبر إطلاق صواريخ مساء الاثنين على إسرائيل، متوعدا برد قوي.

وقال نتانياهو إن "التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة تخطت هذا المساء خطا أحمر واعتدت علينا بصواريخ في ضواحي القدس".

حركة حماس تعلن إطلاق 130 صاروخا في اتجاه تل ابيب

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت مساء الثلاثاء 130 صاروخا في اتجاه تل أبيب وسط إسرائيل فيما دوت صفارات الإنذار في المدينة الساحلية وضواحيها.

وقالت القسام في بيان مقتضب "وجهت كتائب القسام ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية".

وجاءت هذه الهجمات الصاروخية بعد نحو نصف ساعة من عدة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى من 12 طابقا يضم مكاتب لمسؤولين في حركة حماس ودمر بالكامل، غرب مدينة غزة.

بنيامين نتانياهو : "إسرائيل سترد بقوة"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح "إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا. أقول لكم أيها المواطنون الإسرائيليون إن الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن بعض الصواريخ اعترضتها منظومة القبة الحديدية لكن صواريخ أخرى سقطت في إسرائيل.

وقتلت امرأتان الثلاثاء إثر انفجار صاروخين أطلقا من قطاع غزة في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، على ما أكدت خدمة الطوارئ الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال متحدث باسم الخدمة في بيان مقتضب "توفيت امرأتان، إحداهما تبلغ من العمر 65 عاما والثانية في الأربعينات... لم نتحقق بشكل رسمي من هويتهما".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "نحمل حماس مسؤولية هذه الهجمات وحماس ستدفع ثمنا باهظا".

وأضاف "بدأنا بضرب مواقع لحماس وأكرر أننا بدأنا"، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي استهدف قياديا كبيرا في حماس في شمال قطاع غزة.

قتل تسعة فلسطينيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وقيادي في حركة حماس مساء الاثنين في ضربات إسرائيلية على شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال مصدر في حماس إن "الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة"، مؤكدا مقتله.

فرانس24/ أ ف ب

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