ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بجدة في ثاني زيارة له إلى المملكة منذ المصالحة الخليجية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جدة، 10 أيار/ مايو 2021.

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جدة الاثنين لإجراء محادثات، في ثاني زيارة له إلى المملكة منذ إعادة العلاقات بين البلدين في كانون الثاني/يناير بعد خلاف استمر ثلاث سنوات. ومنذ حصول المصالحة، كانت هناك خطوات حذرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها، بما في ذلك استئناف السفر الجوي وإعادة فتح الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.

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بعد مشاركته في القمة الخليجية بالسعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة الاثنين لإجراء محادثات في ثاني زيارة منذ المصالحة الخليجية.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الشيخ تميم في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب صور وبيان نشرته وسائل إعلام سعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الزيارة التي جاءت بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان، تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات "الاهتمام المشترك".

وقطعت السعودية مع حلفائها البحرين والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 عقب اتهامها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر.

لكن في كانون الثاني/يناير اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وزار الشيخ تميم المملكة آخر مرة في كانون الثاني/يناير لحضور قمة العلا التي استضافها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي مهدت الطريق لإعادة الدوحة إلى محيطها الإقليمي.

ومنذ حصول المصالحة، كانت هناك خطوات حذرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها، بما في ذلك استئناف السفر الجوي بين الخصوم السابقين وإعادة فتح الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

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