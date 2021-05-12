اللد: اعتداءات من متطرفين يهود على السكان العرب بالرغم من حظر التجول وحاخام بارز يدعو إلى التهدئة

سيارة محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد في إسرائيل بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة. 12 مايو/أيار 2021.

تشهد مدينة اللد شمال إسرائيل والتي تقطنها أقلية كبيرة من فلسطينيي 1948 مواجهات دامية بين العرب واليهود منذ ليلة أمس الثلاثاء، وتحدثت تقارير إعلامية عن اعتداءات قام بها اليهود على المارة العرب بالرغم من إعلان الشرطة الإسرائيلية حظر التجول ليلا في المدينة ونشرها تعزيزات من أفرادها المدججين بالسلاح في شوارعها. فيما دعا كبير حاخامات السفارديم إسحق يوسف المواطنين اليهود إلى ألا ينجروا للعنف وتدمير ممتلكات الآخرين. وتحدث ناشطون عرب من المدينة عن غياب الالتزام بقرار حظر التجول نظرا لدفاع الشباب العربي عن منازلهم ومساجدهم في وجه هجمات المتطرفين اليهود.

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دعا الحاخام إسحق يوسف كبير حاخامين السفارديم في إسرائيل في بيان الأربعاء إلى ضبط النفس وسط تقارير بثتها وسائل إعلامية عن هجمات متزايدة يشنها يهود على مواطنين من الأقلية العربية التي خرج بعض أفرادها في احتجاجات اتسمت بالعنف تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وقال "يجب ألا ننجر للاستفزازات ونلحق الضرر بالناس أو الممتلكات... التوراة لا تسمح بإنفاذ القانون بأيدينا والتصرف بعنف".

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فبعد إحراق كنيس يهودي في اللد، أرسلت الشرطة تعزيزات وأعلنت حظر التجول. وفي مدينة عكا الشمالية، ضرب سكان عرب سائقا يهوديا وفي بات يام، إحدى ضواحي تل أبيب، نهب شبان يهود المتاجر وضربوا أحد العرب حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

فرانس24/ رويترز

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