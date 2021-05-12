المغرب يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية ويضع القدس في صدارة اهتماماته

أكد الأربعاء رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اعتبار المغرب القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية وأن القدس الشريف في صدارة اهتماماته. وأبلغ العثماني هنية "رفض المملكة المغربية القاطع لجميع الإجراءات التي تمس الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، أو تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

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ذكر بيان أصدرته الحكومة المغربية مساء الأربعاء أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي "لحركة المقاومة الإسلامية" الفلسطنية (حماس)، إن المغرب يضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة اهتماماته وفي مرتبة القضية الوطنية.

وجاء في بيان للحكومة المغربية أن العثماني أكد لهنية في الاتصال على "الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

كما أضاف البيان أن العثماني أبلغ هنية "رفض المملكة المغربية القاطع لجميع الإجراءات التي تمس الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، أو تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأقام المغرب علاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بوساطة أمريكية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.

وكان المغرب أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

فرانس 24/ رويترز

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