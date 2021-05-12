مقتل عدد من قادة كتائب القسام استهدفتهم غارة إسرائيلية على قطاع غزة

ناشط من حماس خلال مظاهرة ضد إجلاء الفلسطينيين في القدس، غزة، 7 مايو/أيار 2021

أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل عدد من قادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) التي أعلنت ذلك الأربعاء في بيان. من جانبه أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي (شين بت) مقتل عدد من قادة حماس بالإضافة إلى مقتل كوادر في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك في ضربات على القطاع منذ يوم الاثنين.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) الأربعاء مقتل "قائد لواء غزة" في الكتائب وعدد من القادة والعناصر في غارات إسرائيلية على مواقع للحركة في قطاع غزة. وتضمن بيان لها أنها "تزف (...) استشهاد باسم عيسى +أبو عماد+ قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".

وتابع "نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس، خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات".

من جانبه كان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي (شين بت) قد أعلن مقتل باسم عيسى وثلاثة قادة آخرين في حماس في ضربات على القطاع. وسمى الـ(شين بت) أيضا جمعة طحلة، الذراع الأيمن لمحمد ضيف، قائد الكتائب، وجمال زبدة، مسؤول تطوير القدرات التقنية للحركة، وكاظم الخطيب، مسؤول قسم الهندسة في حماس.

وتقول الأجهزة الإسرائيلية إن قرابة عشرة مسؤولين آخرين في حماس قتلوا، بالإضافة إلى مقتل كوادر في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك في ضربات على قطاع غزة منذ الاثنين.

وقالت كتائب القسام في بيان منفصل، إنها أطلقت عشرات الصواريخ بعد ظهر الأربعاء في اتجاه مدينتي أشدود وديمونة الإسرائيليتين.

ومنذ الصباح، شن سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على مواقع عديدة لحماس، ومقر قيادة الشرطة ومواقع أمنية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك