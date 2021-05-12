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من كندا وبريطانيا إلى لبنان والكويت.. مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين في عدة دول

مظاهرة داعمة للفلسطينيين بعد الغارات الإسرائيلية على غزة. خارج سفارة إسرائيل في أوسلو. النرويج في 11 مايو/أيار 2021. © رويترز.

تشهد العديد من دول العالم خروج مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين، في أعقاب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت لسقوط قتلى بينهم أطفال، ووسط تصعيد مستمر في القدس والمسجد الأقصى. فقد تظاهر أعضاء وأنصار الجالية الفلسطينية في كندا أمام قنصلية إسرائيل في تورنتو، كما شهدت لندن مسيرات مشابهة. وفي لبنان خرجت مسيرات غاضبة في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، وشهدت الكويت بدورها تنظيم مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين.