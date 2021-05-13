عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى في ظل تصاعد العنف مع إسرائيل

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يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر خارج مسجد قبة الصخرة في مجمع ساحات الأقصى في بالقدس القديمة، 13 مايو/ أيار 2021.

تمكن أكثر من 100 ألف فلسطيني من تأدية صلاة عيد الفطر داخل المسجد الأقصى، وانتهت الصلاة بمسيرة سلمية للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية. وردد المحتجون هتافات داعمة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وذكرت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة أن الأوضاع هادئة نسبيا في القدس، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يدرس مسألة وقف العملية العسكرية في قطاع غزة بسبب تدهور الأوضاع في أراضي 48.

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أدى الخميس نحو 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر في باحات المسجد الأقصى، في تحد للسلطات الإسرائيلية بعد أيام من المواجهات التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة.

ليلى عودة من القدس: نحو 100 ألف شخص أدوا صلاة العيد في المسجد الأقصى 03:36

وقالت دائرة الأوقاف في القدس إن 100 ألف شخص لبوا نداء صلاة عيد الفطر. كما تظاهر مئات المصلين دعما لغزة، ولحركة حماس التي تعيش على إيقاع التصعيد مع الجيش الإسرائيلي.

واستمر التصعيد الدامي ليلة الأربعاء الخميس مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل التي نفذت بدورها غارات جديدة مكثفة على القطاع المحاصر، بينما بدأت تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال الشغب والمواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات في غزة إلى 83 قتيلا بينهم 17 طفلا، ونحو 487 جريحا. بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل، ومئات الجرحى.

فرانس24/ أ ف ب

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