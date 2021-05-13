إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل

هجوم صاروخي من غزة على خط أنابيب إسرائيلي للطاقة قرب عسقلان، في 11 أيار/مايو 2021.

بالتزامن مع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، أطلقت ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل ليل الخميس، وفق ما أعلن مصدر عسكري لبناني. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما أكد مصدران مقربان من حزب الله أنه لا علاقة له بذلك.

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أفاد مصدر عسكري لبناني أن ثلاثة صواريخ قد أطلقت من جنوب لبنان ليل الخميس باتجاه إسرائيل، فيما أكد مصدران مقربان من حزب الله أنه لا علاقة له بذلك. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدولة العبرية تبادلا للقصف مع حركة حماس في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح المصدر العسكري أنه جرى إطلاق الصواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما قال مصدران مقربان من حزب الله إنه "لا علاقة للحزب بإطلاقها".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ سقطت في البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية.

فرانس24/ أ ف ب

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