وزير الخارجية الأمريكي يطالب بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل في اتصال مع الرئيس الفلسطيني

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في أول اتصال رفيع المستوى بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسلطة الفلسطينية، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأربعاء محمود عباس بوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل وقدم التعازي في "الخسائر في الأرواح". وكان بلينكن قد صرح، قبيل هذا الاتصال، أن الولايات المتحدة ستوفد مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على "وقف التصعيد".

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على خلفية التصعيد المستمر الفلسطيني - الإسرائيلي ، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأربعاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطالبه بوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وكان هذا الاتصال هو الأول من نوعه بين إدارة بايدن والفلسطينيين.

وألحق وزير الخارجية الأمريكي المكالمة بتغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، جاء فيها، "تحدثت مع الرئيس عباس حول الوضع الحالي في القدس والضفة الغربية وغزة. أعربت عن التعازي للخسائر في الأرواح وشددت على ضرورة إنهاء الهجمات الصاروخية وتخفيف التوترات".

وأضاف بلينكن أن "الإسرائيلين والفلسطينين، على السواء، يستحقون الحرية والكرامة والأمن والازدهار".

قبل ذلك أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستوفد مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على "وقف التصعيد".

وقال إن هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، سيكلف بالحض "نيابة عن الرئيس بايدن على وقف تصعيد العنف".

فرانس24/ أ ف ب

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