شركات طيران عدة توقف رحلاتها إلى تل أبيب وواشنطن توصي رعاياها بعدم السفر لإسرائيل

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على خلفية التصعيد الدامي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، قامت عدة شركات طيران بتعليق رحلاتها من وإلى الدولة العبرية. كما دعت الولايات المتحدة مواطنيها لعدم السفر إلى إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.

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علقت عدة شركات طيران خدماتها إلى إسرائيل في خضم التصعيد المتواصل مع الفلسطينيين وسط دعوات دولية ومساع دبلوماسية لخفض التوتر.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس المواطنين الأمريكيين إلى "تجنب الذهاب إلى إسرائيل" بسبب تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد أن تم في الأسابيع الماضية خفض التحذير من السفر إلى الدولة العبرية في ضوء تحسن الوضع الوبائي فيها، أُعيد رفع مستوى التحذير من الدرجة الثانية إلى الثالثة، على مقياس من أربع درجات. كما أوصت الولايات المتحدة رعاياها بعدم الذهاب إلى قطاع غزة والضفة الغربية حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.

إلغاء الرحلات الجوية

أعلنت هيئة البث العامة الهولندية أن شركة الخطوط الهولندية كي إل إم علقت رحلاتها إلى إسرائيل في الوقت الراهن. وألغيت رحلة من مطار سخيبول بأمستردام كانت قد أرجئت في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أعمال العنف. والشركة الآن بصدد اتخاذ القرار بشأن إمكانية المضي قدما برحلة يوم الأحد، وفق هيئة البث.

الخطوط الجوية البريطانية، فيرجن

الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) قامت بإلغاء خدمتها من وإلى تل أبيب الخميس، وكذلك فعلت شركة فيرجن أتلانتيك ليومي الخميس والجمعة. وقالت الشركتان إنهما تراقبان الوضع عن كثب.

لوفتهانزا

ألغت خطوط لوفتهانزا الألمانية رحلاتها ليومي الخميس والجمعة وقالت إنها "تتوقع استئناف عمليات الطيران إلى إسرائيل اعتبارا من السبت 15 أيار/مايو".

إيروفلوت

من جانبها ألغت شركة إيروفلوت رحلتها بين موسكو وتل أبيب ليوم الجمعة، لكنها لم تحدد ما إذا كان سيتم إلغاء رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

إيبيريا

ألغت خطوط إيبيريا الإسبانية رحلتها من مدريد إلى تل أبيب ليوم الخميس ورحلة العودة الجمعة/السبت. وقالت متحدثة باسم إيبيريا "سنتخذ قرارات أخرى بناء على تطور الوضع".

الخطوط الجوية الأمريكية

قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها رحلاتها إلى إسرائيل، وهي تسيّر 18 سفرة أسبوعية إلى إسرائيل. بدورهما، أكدت شركتا دلتا والخطوط الجوية الأمريكية تعليق رحلاتهما بين نيويورك وتل أبيب.

لوت

قالت الشركة البولندية إنها "علقت الرحلات إلى إسرائيل في الوقت الحالي" وقال المتحدث كريستوف موزولكي "أعتقد أننا لن نسير رحلات إلى هناك في الأيام القادمة".

فرانس24/ أ ف ب

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