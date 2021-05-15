الأردن يحذر من بقاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "دون حل" ومصر تنقل جرحى غزة إلى مستشفياتها

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غارة جوية إسرائيلية على غزة في 14 أيار/مايو 2021

في ظل تواصل التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حذر الملك الأردني عبد الله الثاني من خطورة ترك الصراع "دون حل". فيما أرسلت مصر سيارات إسعاف إلى قطاع غزة لنقل المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية. كما قرر المغرب إرسال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

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حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ليل الجمعة السبت من خطورة ترك النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي من "دون حل".

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله حذر في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر دائرة الفيديو المغلقة في اجتماع للقادة الموقعين على "نداء كرايست تشرش" للتصدي للمحتوى الإرهابي والمتطرفين على الإنترنت، من "ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدون حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "ما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين من عنف، يهدد الاستقرار والأمن، ويغذي التطرف ويعزز خطاب الكراهية".

وأوضح الملك في كلمته أن "انعدام العدالة وغياب الأفق السياسي يذكيان نار التطرف، إذ يستغل الإرهابيون الشعور بالغبن لكسب المؤيدين إلى صفوفهم".

ويشهد الأردن منذ أيام مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين في القدس وغزة.

وبدأت إسرائيل قصف غزة الاثنين ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع. وصباح السبت، تواصل إطلاق صفارات الإنذار في جنوب البلاد.

وبناء على آخر حصيلة نشرتها السلطات الفلسطينية مساء الجمعة، أدى القصف الإسرائيلي لغزة إلى مقتل 126 شخصا، بينهم 31 طفلا، وإصابة 950 بجروح منذ الاثنين.

نقل الجرحى إلى مصر

من جهتها قامت السلطات المصرية السبت، بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال سيارات إسعاف إلى القطاع لنقل المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية، بحسب ما أكد مسؤولان طبي وحدودي.

وقال المسؤول الطبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن مصر "فتحت المعبر بشكل استثنائي لدخول عشر سيارات إسعاف مصرية إلى قطاع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين .. لتلقي العلاج بمصر".

وأكد المسؤول الحدودي أن فتح المعبر يعتبر "استثنائيا" بهدف نقل المصابين لأن العادة تقضي بإغلاقه في أيام العطلات الرسمية، في إشارة إلى عطلة عيد الفطر.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر قالت في بيان الجمعة إنه "تم رفع درجة الاستعداد بثلاث منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة".

وأضاف البيان أنه "تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعدادا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج".

من جهته، أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب مساء الجمعة حملة لدعم الشعب الفلسطيني بلغات عديدة، على صفحاته الرسمية على موقعي فيس بوك وتويتر.

وكتب على تويتر "بكل اللغات .. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة #الشعب_الفلسطيني".

وجاء في رسالة الطيب لدعم الفلسطينيين باللغة العربية "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

وأضاف "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام .. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته

أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام

أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) May 14, 2021

مساعدات مغربية

أعلن المغرب الجمعة أنه سيرسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تتألف من أربعين طنا من المواد الغذائية والأدوية المخصصة لعلاج الحالات الطارئة والأغطية، بينما تظاهر مصلون في مدن مغربية عدة لإدانة القصف الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن هذه المساعدات، التي سيتم نقلها بطائرات عسكرية بأمر من الملك محمد السادس، هي "جزء من دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية العادلة".

وجددت الوزارة "إدانة العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتزام المغرب الذي طبع علاقاته مع إسرائيل أواخر العام الماضي "بتحقيق الحل القائم على الدولتين (...) من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي وقت سابق الجمعة، تظاهر مصلون في 20 مدينة مغربية "لشجب العدوان الصهيوني ودعما لأهل المقاومة بغزة المحاصرة وكل أبطال فلسطين"، وفق ما أفادت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة المقربة من جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة.

وقدرت الهيئة المشاركين في المظاهرات بالآلاف، مشيرة إلى "تطويقها" من طرف قوات الأمن.

وتمنع السلطات المغربية التجمعات العامة بموجب حالة الطوارئ الصحية، وسبق أن منعت مظاهرتين تضامنيتين مع الفلسطينيين في الدار البيضاء والرباط الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب

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