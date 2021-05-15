النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: بايدن يشدد على "الأهمية البالغة" لوسائل الإعلام ونتانياهو يؤكد "تجنب الإضرار" بالمدنيين

على خلفية الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السبت برجا يضم مكاتب قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشييتد برس الأمريكية، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعرب الأخير خلاله أن إسرائيل تتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص "غير المنخرطين" في النزاع، بينما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي أنه تم إبلاغ إسرائيل أن "ضمان سلامة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة هو أمر بلغ الأهمية".

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أعلنت الرئاسة الإسرائيلية السبت إجراء محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الضربة الإسرائيلية التي دمرت مبنى في غزة يضم مكاتب لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية، ومكاتب قناة الجزيرة القطرية.

نتانياهو يشدد على تجنب إزاء "غير منخرطين"

وجاء في البيان أن نتانياهو "شدد خلال هذه المحادثات على أن إسرائيل تبذل كل الجهود لتجنّب إلحاق الضرر بأشخاص غير منخرطين" في النزاع، مؤكدا أن إجلاء الأشخاص من المبنى "الذي كانت تتواجد أهداف إرهابية" فيه أنجز قبل تنفيذ الغارة.

ضمان سلامة وسائل الإعلام أمر بالغ الأهمية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي في تغريدة في وقت سابق "قلنا للإسرائيليين بشكل مباشر إن ضمان سلامة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة هو مسؤولية ذات أهمية بالغة".

ووجهت إسرائيل ضربة جوية على برج مكون من 13 طابقا يضم مكاتب قناة الجزيرة القطرية، وأسوشييتد برس.

صدمة ورعب

وأعربت الوكالة الأمريكية عن "صدمتها وارتياعها"، وقال مديرها التنفيذي غاري برويت في بيان "هذا تطور مقلق للغاية، لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح".

وأضاف "يعرفون منذ وقت طويل موقع مكتبنا ويعرفون أن هناك صحافيين. تلقينا تحذيراً بأن المبنى سيقصف".

وبرر الجيش الإسرائيلي القصف بأن المبنى "يضم مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية لحماس"، مضيفاً "توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعا بشرية".

فرانس24/ أ ف ب

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