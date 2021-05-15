النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني: مقتل شخص بصاروخ قرب تل أبيب وحصيلة القتلى بغزة جراء القصف في ارتفاع

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احتراق سيارة في مدينة اللد، بالقرب من تل أبيب، 11 مايو/ أيار 2021.

أفادت مصادر طبية إسرائيلية السبت بسقوط صاروخ بالقرب من مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل شخص. وتقع مدينة تل أبيب على بعد 70 كلم من قطاع غزة الذي يشهد منذ الاثنين الماضي غارات إسرائيلية أدت بدورها إلى سقوط 139 قتيلا، بينهم 39 طفلا، وألف مصاب، في حصيلة نشرتها السلطات الفلسطينية مساء الجمعة.

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أفادت الشرطة الإسرائيلية ومصادر طبية السبت بمقتل إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مبنى في منطقة قريبة من تل أبيب.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد على تويتر "تحديث للضربة الصاروخية على رمات غان، قُتل رجل"، بينما أكدت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن "مسعفيها أعلنوا مصرع شخص أصيب بجروح خطيرة، بعدما تلقى عملية إنعاش للقلب والرئتين".

وتبعد تل أبيب حوالى سبعين كلم من غزة، وسبق أن استهدفت الخميس بالصواريخ انطلاقا من القطاع المحاصر.

ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت "نساء وأطفالا"

وقالت حركة حماس إنها شنت هجوما صاروخيا ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت "نساء وأطفالا" في غزة. وبعيد ذلك، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرة أفراد من عائلة واحدة هم ثمانية أطفال وامرأتان قتلوا صباح السبت في الضربة المذكورة.

كذلك، قتل أربعة من أبناء عمومتهم تراوح أعمارهم بين ثمانية و14 عاما إضافة إلى والدتهم فيما كانوا يزورونهم لمناسبة عيد الفطر.

وبناء على آخر حصيلة نشرتها السلطات الفلسطينية مساء الجمعة، أدى القصف الإسرائيلي لغزة إلى مقتل 139 شخصا، بينهم 39 طفلا، وإصابة ألف بجروح منذ الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب

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