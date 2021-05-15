غارة جوية إسرائيلية تستهدف مكاتب شبكة الجزيرة ووكالة "أسوشييتد برس" في غزة

سقوط صاروخ على برج يضم مكاتب الجزيرة ووكالة "أسوشييتد برس" خلال قصف صاروخي إسرائيلي على مدينة غزة، 15 مايو/ أيار 2021.

استهدف الجيش الإسرائيلي السبت برجا يتكون من 13 طابقا في قطاع غزة يضم مكاتب شبكة الجزيرة القطرية ووكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية للأنباء. وأكدت قناة الجزيرة عبر تويتر أن مكاتبها موجودة في هذا المبنى ونقلت مباشرة مشاهد لانهياره وسط سحابة كثيفة من الغبار. وقال صاحب المبنى جواد مهدي في تصريحات للصحافيين من أمام المبنى أن ضابطا في جهاز المخابرات الإسرائيلية أبلغه في اتصال هاتفي بضرورة إخلاء البرج خلال ساعة من الاتصال.

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تحطمت السبت مكاتب شبكة الجزيرة القطرية بالإضافة إلى مكاتب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية إثر ضربة جوية إسرائيلية على غزة. وأفاد الصحافي في الوكالة الأمريكية "إي بي"، جون غرامبل، عبر تغريدة بصحة الخبر، بينما نقلت قناة الجزيرة مشاهد مباشرة أثناء انهيار البرج.

وكتب غرامبل على تويتر أن "ضربة إسرائيلية دمرت البرج الذي يضم مكاتب ‘إي بي’ في مدينة غزة". وكان كتب قبيل ذلك "حذر الجيش مالك البرج حيث مكاتب ‘إي بي’ من أنه سيُستهدف" بضربة.

وشاهد مراسلون لوكالة الأنباء الفرنسية البرج المؤلف من 13 طابق ينهار جراء ضربات صاروخية عدة. وأكدت قناة الجزيرة عبر تويتر أن مكاتبها موجودة في هذا المبنى ونقلت مباشرة مشاهد له وهو ينهار وسط سحابة كثيفة من الغبار.

وقال وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه جريمة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية، من الواضح أن هناك قرارا (إسرائيليا) ليس فقط بنشر الدمار والقتل وإنما بإسكات الصوت الذي ينقله وهذا مستحيل".

وقبيل استهداف المبنى قال صاحبه جواد مهدي في تصريحات للصحافيين من أمام المبنى أن ضابطا في جهاز المخابرات الإسرائيلية أبلغه في اتصال هاتفي بضرورة إخلاء البرج خلال ساعة من الاتصال.

ومع اقتراب المهلة من الانتهاء اتصل مهدي بضابط المخابرات مرة أخرى أمام الصحافيين وطلب منه تمديد المهلة لعشر دقائق إضافية قائلا "اعطنا عشر دقائق ليذهب أربعة شبان بدروع صحافية لإحضار معداتهم، هم ليسوا مخربين".

صمت إسرائيلي

وبعد رفض الضابط تمديد المهلة، تم قصف المبنى بعد وقت قصير بعدة صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية. واتصلت وكالة الأنباء الفرنسية بالجيش الإسرائيلي فلم يشأ التعليق على هذه المعلومات.

وفي وقت سابق، غرد فارس أكرم مراسل وكالة "أسوشييتد برس" في غزة أن "قنابل قد تسقط على مكتبنا. لقد هرعنا إلى السلالم من الطبقة الحادية عشرة وننظر حاليا إلى المبنى من مكان بعيد".

من جانبها، توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالرد وقالت في بيان "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

ويستمر التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس منذ الاثنين.

وأشارت آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة إلى سقوط 139 قتيلا بينهم 39 طفلا وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

في المقابل، اطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين، ما أسفر عن تسعة قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحا.

فرانس24/ أ ف ب

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