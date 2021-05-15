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مطاردات ومداهمات وعمليات كر وفر بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس

مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 6 دقائق

شهد حي الشيخ جراح في القدس توترا جديدا في الساعات الأولى من مساء السبت، حيث قامت قوات الأمن الإسرائيلية بقمع المتظاهرين وسكان الحي الذين كانوا يحييون ذكرى نكبة 48. واستفزت المسيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فقامت باستخدام القنابل الصوتية ما أدى إلى نشوب مطاردات ومداهمات للمنازل التي حاول المتظاهرون الاحتماء بها. وفي وقت لاحق، حاول بعض المتظاهرين في حي الشيخ جراح إشعال "شعلة العودة" في الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، ولكن قوات الأمن حالت دون ذلك، وفقا لما أفادت به مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة. وأضافت عودة أنه في الوقت الحالي تحظر قوات الأمن سكان الحي من الخروج وتواجه من يفتح باب منزله بالقنابل الصوتية والمطاردات.