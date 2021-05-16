الخارجية الفلسطينية تندد بـ"عدوان" إسرائيل على شعبها وتل أبيب تتهم حماس بـ"تعمد" إشعال النزاع

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شجب الأحد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "العدوان" الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته. أما السفير إسرائيل في الأمم المتحدة، فقد حمل حركة حماس مسؤولية إشعال فتيل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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في أعقاب تسارع وتيرة الأحداث والتصعيد الحالي بين إسرائيل وحركة حماس، ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشدة في اجتماع مجلس الأمن الأحد بـ"عدوان" إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف خلال اجتماع طارئ للمجلس عبر الفيديو "لا يريد البعض استخدام هذه الكلمات، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنهم يعرفون أنها الحقيقة".

وجاءت تصريحات المالكي أمام اجتماع افتراضي طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، دعت إليه السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

"التصعيد كان متعمدا من حماس"

من جانبه، حمل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الأحد حركة حماس مسؤولية إشعال النزاع بين الفلسطينيين والدولة العبرية.

وقال جلعاد أردان إن التصعيد "كان متعمدا بشكل كامل من حماس لتحقيق مكاسب سياسية"، لافتا إلى أن الدولة العبرية حاولت تهدئة التوتر في القدس الشرقية المحتلة.

ووضع التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصا في القدس الشرقية المحتلة شركاء إسرائيل الجدد في المنطقة في وضع حرج.

واعتبر الفلسطينيون اتفاقات التطبيع "خيانة" وخصوصا أنها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

فرانس24/ أ ف ب

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