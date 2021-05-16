انهيار مدرجات في كنيس قرب القدس يسفر عن قتيلين وعدد من الجرحى

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد مقتل شخصين وجرح عدد كبير من المصابين في انهيار مدرجات داخل كنيس يقع في مستوطنة قرب القدس. وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لإحياء عيد شافوعوت اليهودي في الكنيس داخل مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، عندما انهار قسم من المدرجات تحت أقدامهم.

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أدى انهيار مدرجات داخل كنيس يقع في مستوطنة قرب القدس مساء الأحد إلى سقوط قتيلين وعدد كبير من المصابين، الأمر الذي يذكر بالمأساة الأخيرة التي وقعت على جبل ميرون (الجرمق)، وفق ما نقلت السلطات المحلية.

وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لإحياء عيد شافوعوت اليهودي في الكنيس داخل مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، عندما انهار قسم من المدرجات تحت أقدامهم.

وقال متحدث باسم جمعية نجمة داود الحمراء إن نحو ستين شخصا اصيبوا، جروح خمسة منهم بالغة، جراء الحادث في المنشأة التي لا تزال "قيد البناء".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى مقتل شخصين.

وأورد قائد شرطة القدس دورون تورغيمان من المكان "الصلاة كانت محظورة في هذا المبنى".

وأظهرت مشاهد أولى بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الرجال متجمعين في عمق الكنيس وهم يؤدون الصلاة، قبل أن تنهار المدرجات في لحظات وتقذف الموجودين على الأرض.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عبر تويتر "قلبي مع ضحايا كارثة جفعات زئيف. إن قوات الجيش بإشراف قيادة الجبهة الداخلية والقوات الجوية تجهد للمساعدة في عملية الإجلاء. أصلي لسلامة الجرحى".

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من تدافع هائل أسفر عن 45 قتيلا بينهم أطفال، خلال زيارة حج كان يشارك فيها آلاف اليهود المتدينين على جبل ميرون (الجرمق) في شمال إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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