دول عربية تشجب الغارات الإسرائيلية على غزة ومنظمة التعاون الإسلامي تدين "الاعتداءات الوحشية"

شاب يلوح بالعلم الفلسطيني فيما تظهر قبة الصخرة في الخلفية، خلال صلاة عيد الفطر، في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، في البلدة القديمة بالقدس، في 13 أيار/مايو 2021.

تتوالى التصريحات المنددة بالغارات الإسرائيلية على غزة، فقد شجب وزير الخارجية السعودي الأحد "الانتهاكات الصارخة" بحق الفلسطينيين، كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي "بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني. البابا فرنسيس، من جانبه حذر من إمكانية تدهور الوضع في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واصفا سقوط قتلى مدنيين بالأمر "الفظيع وغير المقبول". أما البحرين، فقد صرح وزير السياحة فيها الأحد إن بلاده تأمل في التعاطي مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بطريقة تتسم بالعدل والهدوء والمساواة.

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خلال كلمة نقلها التلفزيون في مستهل اجتماع طارئ عبر الإنترنت لمنظمة التعاون الإسلامي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الأحد إن إسرائيل تقوم "بانتهاكات صارخة" بحق الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العمليات العسكرية، في حين قالت دول خليجية أقامت علاقات مع إسرائيل إنه يتعين وقف إطلاق النار من أجل استقرار المنطقة.

وأدلى الوزير بالتصريحات مع دخول القتال بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة يومه السابع.

وأدان وزير الخارجية السعودي ما وصفه بأنه انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية كما ندد بطرد الفلسطينيين بالقوة من ديارهم في القدس الشرقية.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه هذا "التصعيد الخطير" والعمل بسرعة على وقف العمليات العسكرية وإنعاش مفاوضات السلام القائمة على حل الدولتين.

وقال مسؤولو الصحة بقطاع غزة إن عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على وسط المدينة الأحد ارتفع إلى 181 بينهم 52 طفلا. وأعلنت إسرائيل مقتل عشرة أشخاص بينهم طفلان.

وبدأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق الصواريخ يوم الاثنين بعد توترات دامت أسابيع بسبب دعوى قضائية لطرد عدة عائلات فلسطينية في القدس الشرقية وردا على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين قرب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وردت إسرائيل بضربات جوية ومدفعية على قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية.

ويأتي القتال في توقيت حساس بالنسبة لدول عربية مثل الإمارات والبحرين اللتين أقامتا العام الماضي علاقات رسمية مع إسرائيل، بموافقة ضمنية من السعودية.

ودعا وزيرا الإمارات والبحرين في الاجتماع عبر الإنترنت لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة لوقف إطلاق النار وأكدا على أهمية الحفاظ على هوية القدس التي تضم أماكن مقدسة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي على "أهمية التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم، في حين يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل. ولا يحظى ضم إسرائيل للقدس الشرقية باعتراف دولي.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو قال لمنظمة التعاون الإسلامي إنه تجب محاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب، وإنه يمكن أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بدور في ذلك.

وقالت المصادر إن أوغلو دعا لوضع آلية حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.

منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي "بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني، حسبما ورد في بيان صدر عن اجتماع طارئ للمنظمة الأحد.

وطالب البيان، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية السعودية، بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين، واصفا إياها بأنها "تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

البابا فرنسيس يحذر

حذر البابا فرنسيس الأحد من إمكانية تدهور الوضع في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واصفا سقوط قتلى مدنيين بالأمر "الفظيع وغير المقبول".

وقال البابا في أعقاب صلاة "في هذه الأيام، تهيمن اشتباكات مسلحة عنيفة بين قطاع غزة وإسرائيل (على المشهد)، وتنطوي على خطر التحول إلى دوامة موت ودمار".

وأضاف الحبر الأعظم البالغ 84 عاما "أصيب العديد من الأشخاص بجروح وقتل العديد من الأبرياء، بينهم أطفال أيضا. إنه أمر فظيع وغير مقبول".

وتابع "أتساءل: إلى أين ستقود الكراهية والانتقام؟ هل نعتقد حقا أنه بإمكاننا إقامة السلام عبر تدمير بعضنا البعض؟"

وجاءت تصريحات البابا التي وجهها إلى حشد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بعدما أقام قداسا خاصا ببورما صباح الأحد دعا فيه إلى وقف العنف.

كما حض البابا، الذي يتطرق عادة إلى الأحداث الجارية خلال عظة الأحد، على التهدئة في الشرق الأوسط. وقال "أدعو إلى التهدئة وليوقف المسؤولون ضجيج السلاح وليسيروا في درب السلام، بمساعدة المجتمع الدولي".

البحرين

قال وزير السياحة البحريني الأحد إن بلاده تأمل في التعاطي مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بطريقة تتسم بالعدل والهدوء والمساواة.

جاءت تصريحات الوزير زايد راشد الزياني خلال تجمع للعاملين في مجال السياحة والسفر على المستويين الإقليمي والدولي استضافته دبي.

وكان من المقرر أن تشارك وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين في المؤتمر لكن تم إلغاء زيارتها في اللحظة الأخيرة.

والبحرين من الدول العربية التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل العام الماضي.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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