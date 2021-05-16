قصف صاروخي متبادل بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي

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عمود من الدخان بعد ضربة إسرائيلية في قطاع غزة في 15 أيار/مايو 2021

تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ على تل أبيب. وأكدت السلطات الصحية أن ما لا يقل عن 149 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين من بينهم 41 طفلا، وتقول إسرائيل إن عشرة سقطوا قتلى بينهم طفلان.

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قصفت إسرائيل منزل يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة في ساعة مبكرة من صباح الأحد وأطلقت الحركة الإسلامية وابلا من الصواريخ على تل أبيب في الوقت الذي دخلت فيه العمليات القتالية اليوم السابع دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.

وقال مسؤولو الصحة إن ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين لقوا حتفهم في غارات جوية إسرائيلية عبر القطاع الساحلي وأصيب كثيرون مع هدير أصوات القصف العنيف طوال الليل.

وهرع الإسرائيليون إلى الملاجئ لدى انطلاق صفارات الإنذار من إطلاق صواريخ قادمة في تل أبيب وضواحيها. وقال مسعفون إن نحو عشرة أشخاص أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ.

وقال مسؤولو صحة إن ما لا يقل عن 149 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين من بينهم 41 طفلا، وتقول إسرائيل إن عشرة سقطوا قتلى بينهم طفلان.

ويعمل مبعوثون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر على إعادة الهدوء لكن لم تظهر بعد أي بوادر لإحراز تقدم. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق يوم الأحد لبحث أسوأ اندلاع للعنف الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات.

وأصرت إسرائيل وحماس على أنهما ستواصلان القصف عبر الحدود وذلك بعد يوم واحد من تدمير إسرائيل مبنى مؤلف من 12 طابقا في مدينة غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مبنى الجلاء هدف عسكري مشروع لأنه يضم مكاتب عسكرية لحركة حماس وإنه وجه تحذيرات للمدنيين للخروج من المبنى قبل الهجوم.

وأدانت أسوشيتد برس الهجوم وطلبت من الإسرائيليين تقديم أدلة.

وقالت الوكالة إن "مكتب أسوشيتد برس موجود في هذا المبنى منذ 15 عاما. وليس لدينا أي مؤشر على أن حماس كانت في المبنى أو أنها نشطة فيه.

وأطلقت حماس صواريخ على تل أبيب وبلدات في جنوب إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الأحد فيما وصفته بأنه رد على تدمير إسرائيل لمبنى الجلاء.

وقال بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء السبت "ما زلنا في وسط هذه العملية ولم تنته بعد وستستمر هذه العملية ما دامت تقتضي الضرورة".

وذكرت المحطة التلفزيونية التابعة لحماس أن إسرائيل استهدفت منزل يحيى السنوار الذي يرأس الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس في غزة منذ عام 2017 وذلك خلال سلسلة من الهجمات الجوية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

حماس

شنت حماس الهجوم الصاروخي يوم الاثنين بسبب توتر أثارته دعوى قضائية لطرد عدد من الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية وردا على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.

وقالت إسرائيل يوم السبت إن حوالي 2300 صاروخ انطلقت من غزة صوب إسرائيل منذ يوم الاثنين وإن الدفاعات الصاروخية اعترضت حوالي ألف منها وسقط 380 منها داخل قطاع غزة.

وشنت إسرائيل أكثر من ألف غارة جوية وباستخدام المدفعية على القطاع المكتظ بالسكان، وقالت إنها موجهة لحماس وجماعات مسلحة أخرى.

المساعي الدبلوماسية

وقامت الولايات المتحدة بسلسلة من المساعي الدبلوماسية في الأيام الأخيرة في محاولة لوقف العنف.

ووصل هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إسرائيل والفلسطينيين مبعوث الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل الجمعة لإجراء محادثات.

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع كل من نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في ساعة متأخرة من مساء السبت وأطلعهما على الجهود الدبلوماسية الأمريكية.

فرانس24/رويترز

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