فيديو

كيف هي الأوضاع بحي الشيخ جراح مصدر انطلاق الشرارة الأولى للمواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تطورات في حي الشيخ جراح بالقدس © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 5 دقائق

أفاد نبيل الكرد، وهو أحد سكان حي الشيخ جراح بالقدس بأنه تم إغلاق الأربعة مداخل المؤدية للحي منذ أربعة أيام، وأضاف أنه عقب عملية الدهس التي نُفذت الأحد في الحي والتي أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الجيش الإسرائيلي، تم إعلان منطقة حي الشيخ جراح كمنطقة عسكرية. وأكد أن التصعيد الجاري حرمه وأهله من التزاور خلال فترة عيد الفطر. وشدد نبيل الكرد على أحقية سكان الحي في أراضيهم، إذ أنه تم شراؤها من الأردن بشكل قانوني. كما أكد وجود إطلاق رصاص حي في الشوارع لذلك يلزم سكان الحي منازلهم.