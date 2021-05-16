هل تسعى حماس إلى جني مكاسب فلسطينية في مواجهتها مع إسرائيل؟

أمام تصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس، واشتعال فتيل الحرب في قطاع غزة، يذهب محللون إلى الاعتقاد أن الحركة تريد فرض نفسها في المعادلة الفلسطينية عبر الصواريخ التي تطلقها على إسرائيل، في حين تسعى الدولة العبرية إلى القضاء تماما على نفوذ الحركة عبر قصف بناها العسكرية في القطاع. فماذا تريد كل من حماس وإسرائيل؟

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في خضم التصعيد بين إسرائيل وحماس، يرى محللون أن الحركة تريد فرض نفسها في المعادلة الفلسطينية عبر الصواريخ التي تطلقها على إسرائيل، في حين تسعى الدولة العبرية إلى القضاء تماما على نفوذ الحركة الإسلامية عبر قصف بناها العسكرية في قطاع غزة.

وتدهور الوضع بين الطرفين في أقل من أسبوع. فالمواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية أشعلت فتيل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، في موازاة توتر بين اليهود والعرب في المدن المختلطة داخل إسرائيل وكذلك صدامات في الضفة الغربية.

وواجه فلسطينيون ينددون باحتلال إسرائيلللقدس الشرقية منذ 1967، الشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي الذي كان يستقبل يوميا خلال شهر رمضان عشرات آلاف المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

وأسفرت هذه المواجهات في القدس الشرقية عن أكثر من 900 جريح فلسطيني نهاية الأسبوع الفائت. والاثنين، في ذروة التوتر، حددت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مهلة لإسرائيل لسحب قواتها من باحات الأقصى.

حماية الفلسطينيين

وما أن انتهت هذه المهلة حتى أطلقت الحركة مئات الصواريخ على إسرائيل وصولا إلى القدس. وسرعان ما ردت السلطات الإسرائيلية ليتحول الأمر تصعيدا عسكريا داميا أسفر عن أكثر من مئة قتيل معظمهم من الفلسطينيين وبينهم عشرات الأطفال.

والسؤال: ماذا تريد كل من حماس وإسرائيل من ذلك؟

تقول ليلى سورات الباحثة المشاركة في مرصد العالمين العربي والإسلامي في جامعة بروكسل الحرة إن "حماس تحاول أن تتموضع بوصفها حامية للفلسطينيين وقبل كل شيء للقدس، وهو أمر جديد نسبيا مقارنة بما كان عليه المشهد سابقا".

وتضيف "من الواضح أن حماس تحاول إحراج محمود عباس الضعيف أصلا والذي أرجأ الانتخابات. ولكن في ما يتجاوز ذلك، تشعر الحركة بان هناك أمورا تتطور من وجهة نظر فلسطينية".

في الأشهر الأخيرة، توافقت حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح بزعامة عباس الذي مقره في رام الله بالضفة الغربية على خارطة طريق للمصالحة بعد انقسام استمر أكثر من عقد.

ومحور هذه المصالحة إجراء انتخابات كانت مقررة في أيار/مايو. لكن عباس أرجأ الاستحقاق لاأن إسرائيل التي تسيطر على القدس الشرقية لم توافق على إشراك الفلسطينيين من سكانها فيه. ولم تخف حماس استياءها من قراره وخصوصا أنها كانت تعول على الانتخابات لمعاودة اكتساب شرعيتها.

وتزامن ذلك مع تنظيم تظاهرات في القدس. وتوضح سورات أن حماس "لم تقف وراء هذا الحراك" بل حاولت "استغلاله"، وقد "استخدمت الأداة العسكرية لتكون في صلب حماية فلسطينيي القدس".

لا إملاءات

وبادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المهدد بخسارة الحكم لحساب ائتلاف ممكن بين المعارضة والأحزاب العربية، من الهجمات الصاروخية الأولى، إلى اتهام حماس بأنها تجاوزت "خطا أحمر".

ولم يكتف الجيش برد محدود على جاري عادته، بل قصف قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل من دون هوادة.

وحسب رأي ياكوف أميدرور مستشار الأمن القومي السابق لنتانياهو أن "على إسرائيل اأن تظهر لحماس أنها لا تستطيع إملاء شيء عليها". وبناء عليه، على إسرائيل "ألا تكتفي بتدمير قدرات (حماس) وبناها" بل أن "تقتل" قادتها.

ويضيف "الجهود (قائمة) لقتل أكبر عدد من عناصر حماس وخصوصا الخبراء التقنيين" في الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي هذا السياق، استهدف الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع عددا من القادة والمهندسين والمتخصصين في صنع الصواريخ وفي الاستخبارات المعلوماتية والطائرات المسيرة الصغيرة. ويقول مصدر عسكري إسرائيلي إن "هذا الأمر له تأثير بعيد المدى على قدرة الحركة على إنتاج أسلحة".

وأسفرت دوامة العنف عن مقتل أكثر من مئة شخص في غزة بينهم اطفال، فيما قتل تسعة أشخاص في إسرائيل حيث اعترضت منظومة "القبة الحديدية" غالبية الصواريخ التي أطلقتها حماس، بحسب الجيش.

ويبدو أن هذه المنظومة تمنح الجيش وقتا لتنفيذ مهمته. ويتوقع أميدرور أن "يستغرق ذلك ما بين عشرة وخمسين يوما (...) في النهاية، كل ما يرمز إلى حماس بوصفها حكومة سيتم تدميره".

ومن جهته، يرى ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في غزة أن إسرائيل تسعى إلى "إضعاف" حماس و"تعزيز" الانقسام بين الفصائل الفلسطينية. لكنه يلفت إلى "أنها لعبة خطيرة، لأن الانتفاضة قد تمتد إلى الضفة الغربية وتنهي السلطة الفلسطينية" التي يترأسها عباس، ما يعني إغراق الفلسطينيين في مجهول إضافي.

فرانس24/ أ ف ب

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