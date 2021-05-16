مصر تفتح معبر رفح قبل الموعد بيوم لاستقبال المصابين من قطاع غزة

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فتحت السلطات المصرية السبت معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة بهدف إنقاذ المصابين، إذ أدخلت سيارات إسعاف إلى القطاع لنقل جرحى القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية. وحتى الآن، أوضحت الأجهزة الطبية وجود نحو عشر سيارات إسعاف تتجه من مصر إلى قطاع غزة. وأكد مسؤول حدودي أن فتح المعبر يعتبر "استثنائيا" بهدف نقل المصابين لأن العادة تقضي بإغلاقه في أيام العطلات الرسمية، في إشارة إلى عطلة عيد الفطر.

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فتحت مصر السبت معبر رفح الحدودي مع غزة، بشكل استثنائي، بهدف إدخال سيارات إسعاف إلى القطاع لنقل المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية، بحسب ما أكد مسؤولان طبي وحدودي.

وقال المسؤول الطبي إن مصر "فتحت المعبر بشكل استثنائي لدخول عشر سيارات إسعاف مصرية إلى قطاع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين.. لتلقي العلاج بمصر".

وأكد المسؤول الحدودي أن فتح المعبر يعتبر "استثنائيا" بهدف نقل المصابين لأن العادة تقضي بإغلاقه في أيام العطلات الرسمية، في إشارة إلى عطلة عيد الفطر.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر قد قالت في بيان الجمعة إنه "تم رفع درجة الاستعداد بثلاث منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة".

وأضاف البيان أنه "تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعدادا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج".

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستنكر

وفي بيان السبت، استنكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني "الأحداث التي تجري حاليا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواحا بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال، بدون عائد أو طائل سوى القتل والدمار".

ودعت الكنيسة فى بيانها "كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض حقنا للدماء".

شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

من جهته، أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب مساء الجمعة حملة لدعم الشعب الفلسطيني بلغات عديدة، على صفحاته الرسمية على موقعي فيس بوك وتويتر.

وكتب على تويتر "بكل اللغات .. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة #الشعب_الفلسطيني".

وجاء في رسالة الطيب لدعم الفلسطينيين باللغة العربية "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

وأضاف "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقا من أجل السلام .. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

واندلعت دوامة العنف الجديدة بعد إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين جرحوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ1967.

وجاءت هذه الصدامات بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.

وبدأت إسرائيل قصف غزة الاثنين ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع. وصباح السبت، تواصل إطلاق صفارات الإنذار في جنوب البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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