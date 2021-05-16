غزة: وزارة الصحة تعلن مقتل 26 شخصا في الغارات الإسرائيلية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 147

عمال الإنقاذ يحملون ضحية على نقالة وسط أنقاض في موقع غارات جوية إسرائيلية. قطاع غزة في 16 مايو/أيار 2021.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 26 شخصا على الأقل قضوا في ضربات إسرائيلية على غزة الأحد، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الإجمالية منذ تفجر التصعيد الدموي الجديد الاثنين إلى ما لا يقل عن 147 قتيلا، بينهم أطفال ونساء.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيا في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأضافت أن الضربات استهدفت منزلين. وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يتحرى التقرير.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن مقتل 17 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على غزة الأحد مشيرة إلى ارتفاع عدد من قضوا منذ تصاعد النزاع الاثنين إلى 147 قتيلا.

وذكرت الوزارة أن بين القتلى 47 طفلا و29 سيدة، كما ارتفعت حصيلة الجرحى جراء الضربات منذ الاثنين إلى 1200 إصابة "وما زال العدد مرشحا للازدياد".

وعلى صعيد آخر، استهدفت غارات جوية إسرائيلية الأحد منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على ما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان.

وأعلن الجيش في بيانه أنه قد "تم قصف منزلي يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة وشقيقه محمد السنوار رئيس الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في الحركة كونهما من بين الأهداف التي تعتبر بنية تحتية عسكرية لمنظمة حماس الإرهابية".

ونشر الجيش عبر تويتر مقطع فيديو يظهر مبنى محطما تعلوه سحابة من الغبار.

كما أعلنت إسرائيل أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد أطلقت حتى السابعة من صباح الأحد، حوالي 2900 صاروخ نحوها، سقط 450 منها داخل القطاع في حين اعترض نظام القبة الحديدية نحو 1150 صاروخا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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