إطلاق ست قذائف من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل وجيشها يرد بقصف مدفعي

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في ثاني حادث من نوعه في غضون بضعة أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق ستة صواريخ على شمال إسرائيل. وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

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أكد الجيش الإسرائيلي أنه "رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان" لم تطل الأراضي الإسرائيلية، مضيفا "ردا على ذلك، قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

من جانبه أكد مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل مساء الاثنين بحسب ما مضيفا أن ذلك دفع الجانب الإسرائيلي إلى رد.

وأوضح المصدر أن "ثلاثة صواريخ من نوع غراد أطلِقت من منطقة مزارع شبعا" قرب الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية فتحت نيرانها إثر ذلك باتجاه لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني إنه أمكن سماع إطلاق القذائف بجنوب لبنان وإن جهودا جارية حاليا لتحديد الموقع. وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 22 قذيفة على الأراضي اللبنانية.

ولم ترد بعد تقارير عن إصابات أو أضرار، ولا يشير القصف فيما يبدو إلى فتح جبهة جديدة في معركة إسرائيل مع غزة.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

وكانت هذه ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية. وأطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يوم الخميس لكنها سقطت بالبحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.

وخاضت إسرائيل حربا عام 2006 ضد حزب الله اللبناني الذي يملك صواريخ متقدمة في جنوب لبنان. وتشهد الحدود هدوءا منذ ذلك الحين. وأطلقت فصائل فلسطينية صغيرة بلبنان النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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