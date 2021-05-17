النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: رئيس هيئة الأركان الأمريكية يحذر من خطر توسع التصعيد إلى خارج قطاع غزة

بعد أسبوع من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الاثنين من خطر زعزعة الاستقرار بشكل أوسع يتجاوز قطاع غزة إذا لم يتم خفض التصعيد في القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

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حذر الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الاثنين من خطر زعزعة الاستقرار بشكل أوسع يتجاوز قطاع غزة إذا لم يتم خفض التصعيد في القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار ميلي، بعد أكثر من أسبوع من القتال المستمر، إلى أن أفعال إسرائيل تمثل دفاعا عن النفس لكنه حذر أيضا من أنه في ظل مستويات العنف تلك فإن "مواصلة القتال ليست من مصلحة أي أحد".

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبل الوصول إلى بروكسل لإجراء محادثات مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "تقييمي للأمر هو أنكم تخاطرون بزعزعة الاستقرار بشكل أوسع وبسلسلة من التداعيات السلبية إذا استمر القتال. "لذا في رأيي، أعتقد أن خفض التصعيد نهج عمل ذكي في هذه المرحلة بالنسبة لكل الأطراف المعنية".

فرانس24/ رويترز

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