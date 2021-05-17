النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة

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أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية وشهود أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ ليل الأحد الاثنين عشرات الغارات على قطاع غزة. ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات بشرية على أي من الجانبين.

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شنّ سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين عشرات الغارات على قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية وشهود في مناطق مختلفة من القطاع الذي أطلقت منه فصائل فلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية عشرات الصواريخ وهي تنفجر في أنحاء مختلفة من القطاع الفلسطيني، في حين اكتفى سلاح الجو الإسرائيلي بالقول في بيان مقتضب إنّ "مقاتلاته الحربية" تشنّ غارات على "أهداف إرهابية في قطاع غزة".

وتابع الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت "أهدافا إرهابية" بعد إطلاق وابل من الصواريخ من غزة على مدينتي بئر السبع وعسقلان الإسرائيليتين بعد منتصف الليل مباشرة.

وقال شهود إن الهجمات الإسرائيلية التي تركزت على ما يبدو على مدينة غزة قصفت طرقا ومباني أمنية ومعسكرات تدريب للمسلحين ومنازل.

ودوت أصوات الانفجارات في مناطق كثيرة من القطاع الفلسطيني خلال الليل.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات بشرية على أي من الجانبين.

وتزايدت الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، غير أنه لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية لأسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل وحماس التي تدير القطاع.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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