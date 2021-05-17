النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني: بايدن يعبر لنتانياهو عن "تأييده'' وقفا لإطلاق النار

تصاعد الدخان في غزة بعد غارة إسرائيلية، 17 أيار/ مايو 2021.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين عن "تأييده" وقفا لإطلاق النار في ظل تواصل التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وذكر البيت الأبيض أن بايدن "شجع إسرائيل على بذل كل الجهود الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء".

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أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر في اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين عن دعمه لوقف إطلاق النار في القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولم يتضمن بيان البيت الأبيض بشأن الاتصال إشارة إلى أي رد من نتنياهو على تعليقات بايدن بشأن وقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض "عبر الرئيس عن دعمه لوقف إطلاق النار وبحث انخراط الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين من أجل هذه الغاية".

وواصلت إسرائيل قصف قطاع غزة بضربات جوية اليوم الاثنين وأطلق مسلحون فلسطينيون المزيد من الصواريخ على مدن إسرائيلية.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي بلغ 212 على الأقل منهم 61 طفلا و36 امرأة. وقُتل عشرة في إسرائيل منهم طفلان.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن "شجع إسرائيل على بذل كل الجهود الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء". وأضاف "جدد الرئيس التأكيد على دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية".

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضا "التقدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في غزة".

وتوعد الجناح العسكري لحماس بإطلاق المزيد من الصواريخ على إسرائيل ردا على أي ضربات إسرائيلية أخرى.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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