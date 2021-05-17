بعد إخفاق مجلس الأمن... الفلسطينيون سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة إسرائيل

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أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الإثنين إلى أن حكومته ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة إسرائيل، وذلك بعد إخفاق مجلس الأمن الأحد في اعتماد موقف موحد. وأعرب أشتية عن أسفه لإخفاق المجلس في الوصول لموقف موحد "يدين الاعتداءات ووقفها فورا"، مضيفا: "سنتوجه إلى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك".

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الإثنين أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة إسرائيل، بعد إخفاق مجلس الأمن الأحد في اعتماد موقف موحد.

وأوضح أشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية: "سنتوجه إلى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك". وأعرب أشتية عن أسفه لإخفاق المجلس في الوصول لموقف موحد "يدين الاعتداءات ووقفها فورا".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بـ"عدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أرضنا وشعبنا، وأن تكون هناك إجراءات عقابية ضدها".

إلى ذلك، اعتبر أشتية أنه "لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول الصديقة أن تستدعي سفراءها في إسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

واشنطن تعرقل إصدار أي إعلان مشترك

ولم يتفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الافتراضية الطارئة والمفتوحة الأحد على تبني أي إعلان أو مقترحات للتوصل سريعا إلى وقف للتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

فقد رفضت واشنطن إصدار أي إعلان مشترك وكانت قد رفضت وحدها خلال الأسبوع نصين سابقين اقترحهما ثلاثة أعضاء في المجلس هم النرويج وتونس والصين.

واعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو أنه "بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد".

لكن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إنها تعمل في الكواليس لتهدئة الوضع، معلنة أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ردا على الهجمات الصاروخية لحركة حماس.

تبادل اتهامات في مجلس الأمن

وفي كلمته أمام المجلس، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياضي المالكي إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" ودان "عدوان" إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وبالمقابل اتهم السفير الإسرائيلي جلعاد أردان حركة حماس بأنها "اختارت تصعيد التوتر كذريعة لبدء هذه الحرب" بشكل "متعمد".

فرانس24/ أ ف ب

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