كندا: ترودو يندد بالصدامات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين لإسرائيل في تورونتو

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مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين في مدينة تورونتو الكندية في 15 أيار/مايو 2021.

تواصلت الأحد المظاهرات المنددة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، في عدد كبير من مدن العالم. وشهدت المدن الكندية مظاهرات كبيرة تخللها صدامات بين متظاهرين مؤيدين لإسرائيل وآخرين لفلسطين مما استدعى تدخل الشرطة ولا سيما في تورونتو، مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع بعدما أعلنت أن المظاهرة باتت "غير قانونية". ونددد رئيس الوزراء جاستن ترودو بهذه الصدامات وبالشعارات المعادية للإسلام وللسامية التي رفعت فيها. وقال إن للجميع الحق في التعبير عن آرائهم سلميا وإن الكراهية ليس لها مكان ولا يمكن السامح معها. وكان الأحد اليوم الأكثر دموية خلال أسبوع وقُتل فيه 42 فلسطينيا بضربات إسرائيلية.

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أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صدامات بين متظاهرين مناصرين للفلسطينيين وآخرين متضامنين مع إسرائيل وقعت خلال مظاهرات جرت في نهاية الأسبوع في عدد من مدن البلاد، ولا سيما في تورونتو، وندد بأعمال العنف والألفاظ المعادية للسامية وتلك المعادية للإسلام التي أُطلقت خلالها.

وإذ أكد ترودو على "الحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير في كندا"، شدد في تغريدة على تويتر على أنه ليس بتاتا في وارد التسامح مع "معاداة السامية أو معاداة الإسلام أو الكراهية".

وقال رئيس الوزراء أدين "بشدة الأقوال المهينة والعنف الذي شهدناه خلال مظاهرات" جرت في عدد من مدن البلاد في نهاية الأسبوع.

وأتت تغريدة ترودو بعد أن استخدمت الشرطة في تورونتو الأحد الغاز المسيل للدموع إثر صدامات دارت خلال تجمع داعم لإسرائيل بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مناصرين للدولة العبرية.

وكان مئات المتظاهرين قد تجمعوا في ساحة بوسط مونتريال رافعين الأعلام الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل.

لكن المظاهرة التي بدأت بهدوء تعكرت أجواؤها بوصول متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، ما أجج التوتر بين المجموعتين ودفع شرطة مدينة مونتريال إلى إعلان أن المظاهرة "غير قانونية". وتدخلت فرق من شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع للفصل بين متظاهري المجموعتين وتفريقهم.

وعلى مدى ساعات تعقبت الشرطة أعدادا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تفرقوا ثم عادوا للتجمع في وسط المدينة في شوارع تضم أسواقا مزدحمة بالمارة.

وكان آلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قد تجمعوا السبت في الموقع نفسه للتنديد بالقمع الإسرائيلي وبـ"جرائم حرب" ترتكبها إسرائيل في غزة، وفق المتظاهرين.

والسبت نُظمت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدن كندية عدة بينها تورونتو وأوتاوا وفانكوفر.

وقتل 42 فلسطينيا بضربات إسرائيلية الأحد في يوم هو الأكثر دموية خلال أسبوع شهد تصعيدا غير مسبوق للعنف.

وعقد مجلس الأمن الدولي في غضون أسبوع ثلاث اجتماعات لبحث النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني لم تحقق أي تقدم.

فرانس24/أ ف ب

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