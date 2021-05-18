الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان احتجاجا على تصريحات الوزير شربل وهبة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء عن استدعاء سفير لبنان لتسليمه مذكرة احتجاج، ردا على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، أدلى بها في مقابلة تلفزيونية وبدا أنه يحمل دول الخليج مسؤولية ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية".

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استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني الثلاثاء لتسليمه مذكرة احتجاج ضد "الإساءات" الصادرة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان نشرته على حسابها في تويتر "عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءة مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة".

بيان من وزارة الخارجية بخصوص التصريحات المسيئة الصادرة من وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال pic.twitter.com/YKBNbhDOvA — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 18, 2021

وأثار وهبة احتمال إشعال توترات جديدة خلال مقابلة تلفزيونية الإثنين عندما بدا أنه يلقي بالمسؤولية على دول الخليج في ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا المجاورة.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء إن تصريحات شربل وهبة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج، لا تعبر سوى عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة، وذلك في محاولة لتفادي المزيد من التوتر في العلاقات مع دول حليفة ومانحة للبنان.

رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة "الحرة" مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2021

كما قال سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف الذي يحاول الآن تشكيل حكومة، إن الدعم العربي أمر حيوي. مضيفا "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها لا تكفي".

ان الكلام الذي اطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت باوخم العواقب على #لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية.

(٣/٤) — Saad Hariri (@saadhariri) May 17, 2021

وكان وهبة قال الإثنين في مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية "... الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة... دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية، زرعولنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر". وتلك المناطق من سوريا والعراق سيطر عليها التنظيم الجهادي المتطرف في 2014.

لكن المسؤول اللبناني قال الثلاثاء إن تصريحاته قد حُرفت.

٢- كما ان القصد لم يكن ،لا أمس ولاقبله ولا بعده، الإساءة إلى اي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوما على قاعدة الإحترام المتبادل.

وجل من لا يخطىء في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) May 18, 2021

وانهار اقتصاد لبنان جراء الديون ما أدى لتراجع قيمة عملته بشكل كبير. كما أدى انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس/آب إلى زيادة صعوباته مما دفع الحكومة إلى الاستقالة وهي تتولى الآن تسيير الأمور كحكومة تصريف أعمال.

وتواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها فيما بين عامي 1975 و1990، وقد فقد الدعم المالي الذي كان يعتمد عليه في السابق من دول الخليج، التي تشعر بإحباط كبير من النفوذ المتزايد لحزب الله المدعوم من إيران خصم دول الخليج.

فرانس24/ رويترز

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