سعد الحريري ينتقد بشدة تصريحات وزير الخارجية اللبناني اللاذعة بحق دول الخليج

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يحمل وثيقة وهو يتحدث خلال الذكرى الـ16 لاغتيال والده ،في بيروت، لبنان، 14 شباط/فبراير 2021.

أثارت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة مساء الاثنين انتقادات من قبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. وأطلق شربل تصريحات لاذعة بحق دول الخليج متهما إياها بالمسؤولية عن زرع تنظيم "الدولة الإسلامية" في لبنان وسوريا والعراق. ورفض الحريري هذه التصريحات قائلا "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها لا تكفي".

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في مقابلة تلفزيونية أجريت معه مساء الاثنين، أطلق وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، تصريحات لاذعة بشأن دول الخليج، إذ ألقى باللوم عليها في انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية"، في تصريحات قد تزيد الضغط على العلاقات المتوترة بالفعل.

وقال وهبة في مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية "... ’الدواعش‘ (أعضاء تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة... دول المحبة جابوا لنا (تنظيم) ’الدولة الإسلامية‘، زرعولنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر"، وهي مناطق من سوريا والعراق سيطر عليها التنظيم في عام 2014.

وعندما سُئل "عم تحكي عن دول الخليج؟" قال وهبة إنه لا يريد أن يذكر أسماء. لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم المتشدد، قال وهبة "بتمويل مني أنا كأن؟"

وعبر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن رفضه للتصريحات، قائلا إنها يمكن أن تقوض العلاقات الخارجية في وقت يواجه فيه لبنان أزمات عديدة.

وقال مكتب الحريري في بيان ندد بتصريحات وهبة "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها لا تكفي".

إحجام خليجي عن مساعدة لبنان

ويواجه لبنان مشكلات اقتصادية تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وأحجمت دول الخليج، بما فيها السعودية، عن تقديم مساعدات لتخفيف مشكلات لبنان الاقتصادية، وظلت بعيدا بينما تشعر بالقلق من تنامي نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من خصمها الإقليمي إيران.

وأعلنت السعودية في نيسان/أبريل حظر دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات، وذلك بعد أن قالت إن الجمارك في ميناء جدة تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 5,3 مليون حبة، مُخبأة ضمن شحنة من فاكهة الرمان.

فرانس24/ رويترز

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