مجلس الأمن: فرنسا تقترح مشروع قرار لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلن دبلوماسيون أن فرنسا اقترحت الثلاثاء على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت فشل فيه المجلس للمرة الرابعة في إصدار بيان مشترك حول التصعيد المستمر الذي دخل أسبوعه الثاني.

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اقترحت فرنسا الثلاثاء على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب ما أعلن دبلوماسيون، في حين تعرقل الولايات المتحدة منذ ثمانية أيام تبني المجلس أي قرار حول النزاع.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الذي يرأس المجلس في أيار/مايو للصحافيين إنه تم خلال جلسة مغلقة "الاستماع إلى اقتراح قدمه زميلنا الفرنسي في المجلس. وبالنسبة إلى الصين، فإننا بالطبع ندعم كل الجهود التي تسهّل إنهاء الأزمة وعودة السلام في الشرق الأوسط".

وفي نهاية 2017، تم تقديم قرار إلى مجلس الأمن بشأن وضع القدس بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بها عاصمةً لإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت وقتذاك حقها في النقض (الفيتو) ضد النص الذي أرسِل لاحقا إلى الجمعية العامة حيث تم اعتماده بغالبية كبيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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