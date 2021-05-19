ألمانيا تحظر ثلاث جمعيات متهمة بدعم حزب الله اللبناني

موكب من أنصار حزب الله اللبناني وزعيمه حسن نصر الله في جنوب لبنان. 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء أنها حظرت ثلاث جمعيات متهمة بدعم حزب الله اللبناني. ونفذت هذه السلطات، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء مداهمات لعدة مواقع في سبع ولايات. وقال متحدثث باسم وزارة الداخلية: "أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا آمنين في ألمانيا".

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حظرت السلطات الألمانية ثلاث جمعيات متهمة بدعم حزب الله اللبناني حليف إيران، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء.

وقال متحدث باسم الوزارة على تويتر، إن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر لعدة مواقع في سبع ولايات.

وأضاف المتحدث "أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا آمنين في ألمانيا. بغض النظر عن الصورة التي يكون عليها أولئك الداعمون فإنهم لن يجدوا لهم مأوى في بلادنا".

ويتعلق الأمر بالجمعيات التالية: (دويتشه ليبنانيش فاميليا) و(مينشين فور مينشين) إضافة إلى (جيب فريدين).

واتهمت السلطات هذه الجمعيات بجمع تبرعات "لأسر شهداء" حزب الله في لبنان تحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا، بما يؤول في نهاية المطاف إلى شن هجمات على إسرائيل.

وللإشارة، حظرت ألمانيا حزب الله على أراضيها العام الماضي، وصنفته منظمة إرهابية.

فرانس24/ رويترز

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