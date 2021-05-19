النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: هل ستنجح مصر في استعادة دورها الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط؟

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس، في 17 مايو/أيار 2021، لأجل التوسط في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في 2014، بعد حرب مدمرة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، تمكنت مصر من خلال وساطتها من التوصل لاتفاق بين الطرفين أسفر عن وقف لإطلاق النار. وتسعى حاليا للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأجل التوصل إلى نفس المبتغى بعد أكثر من أسبوع على الصراع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني وعشرة إسرائيليين. فهل تنجح القاهرة في استعادة دورها الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط؟

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تسعى مصر، الموقعة على معاهدة سلام مع إسرائيل وتتشارك حدودا مع قطاع غزة، إلى إحياء دورها التاريخي من خلال عرض وساطتها في النزاع الدائر حاليا بين إسرائيل وحماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وعشرة إسرائيليين.

واعتبر المحلل في مركز سنتشوري فاونديشن في نيويورك مايكل حنا أن "مصر يجب أن تكون مشاركة" في المساعي الدولية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار. مضيفا: "لا مجال لتجاوزها.. حرفيا وفعليا".

وشدد المحلل على أن النزاع الراهن "فرصة لكي تقول مصر ليس فقط للولايات المتحدة وإنما لأطراف إقليمية أخرى إنها ما زالت مهمة وإنها لاعب دبلوماسي أساسي وإن وقف إطلاق النار سيمر عبر القاهرة".

مصر تقدم 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة

في هذا السياق، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعيا لوساطة في التصعيد بين الطرفين "مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنب توسع النزاع"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وفيما أصدر السيسي الأسبوع الماضي تعليمات إلى السلطات بفتح الحدود للسماح للمصابين من أهالي غزة بالعبور وتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي الثلاثاء على صفحته على فيس بوك تقديم مساعدة قيمتها 500 مليون دولار إلى غزة للمساهمة في إعادة إعمار القطاع بعد القصف الإسرائيلي.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت ليل الإثنين إرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين.

ومعبر رفح بين مصر وغزة هو نقطة الاتصال الوحيدة للقطاع مع العالم الخارجي التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

"من مصلحة مصر أن تستخدم قربها الجغرافي من غزة لتعزيز قوتها الدبلوماسية"

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية طارق بعقوني "إن من مصلحة مصر أن تستخدم قربها الجغرافي من غزة لتعزيز قوتها الدبلوماسية، في منطقة تقوم فيها الدول المطبعة بتوسيع علاقاتها بإسرائيل".

لكن يعقوب، الذي كتب كتابا عن حماس، يعتقد أن دور القاهرة له حدود، إذ أن "مصر ليس لديها وسائل ضغط كافية على إسرائيل". ويضيف أنها تبقي على التوازن بين التنسيق المخابراتي مع حماس وخصومتها مع جماعة "الإخوان المسلمون" التي خرجت الحركة الإسلامية من عباءتها.

ويوضح أنه نظام السيسي لم يعد يرى في حماس بالضرورة تهديدا لاستقراره"، مشددا على أن مصر أعادت فتح معبر رفح مع غزة لأسباب جيوسياسية.

وفد من المخابرات المصرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية؟

وبحسب تقارير، قام وفد من المخابرات المصرية خلال الأيام الماضية بزيارة إلى إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية في إطار وساطة مصرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار.

وأكد عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب في مصر خالد عكاشة، وهو في الوقت ذاته مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية المقرب من السلطات، أن "الوفد يضم مسؤولين من المخابرات وهو هناك منذ عدة أيام للتفاوض حول وقف إطلاق نار".

لكن المحلل في مركز سنتشوري فاونديشن في نيويورك مايكل حنا يحذر من المبالغة في مدلول تغيير اللهجة. ويقول "إنها ديناميكية غريبة. المسؤولون العسكريون لديهم شعور عميق بعدم الثقة بإسرائيل، ومع ذلك يعملون معها عن كثب في الوقت نفسه".

وأضاف أن الدعم الشعبي للفلسطينيين في مصر دفع قيادتها إلى تبني لهجة "أكثر حدة وصرامة" تجاه إسرائيل على الرغم من معاهدة السلام القائمة بين البلدين منذ العام 1979.

فرانس24 - وكالات

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