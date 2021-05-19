ثمانية قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على غزة والحصيلة ترتفع إلى 227 ضحية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل سبعة فلسطينيين الأربعاء بينهم رجل معوق وزوجته الحامل وابنتهما البالغة 3 سنوات، في غارات إسرائيلية جديدة على غزة، وبأن شخصا ثامنا توفي متأثرا بإصابته. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى 227، منذ تفجر النزاع الأخير في العاشر من مايو/أيار.

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لقي سبعة فلسطينيين الأربعاء حتفهم بينهم رجل معوق وزوجته الحامل وابنتهما البالغة 3 سنوات، في غارات جوية إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، فيما توفي ثامن متأثرا بإصابته حسب ما ذكرت وزارة الصحة المحلية.

وبذلك ترتفع إلى 227 حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء النزاع الأخير في العاشر من مايو/أيار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وفق ما أفاد ذات المصدر.

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دبلوماسيا، بدأ ما يشبه المواجهة الدبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي أول أزمة مفتوحة بين الحليفين منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وتعهده بإعادة الانخراط في الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وبعد ثمانية أيام من فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد إعلان يدين العنف في الشرق الأوسط، تقدمت فرنسا الثلاثاء بمشروع قرار يدعو إلى "وقف العمليات العسكرية" و"إيصال المساعدات الإنسانية" خصوصا إلى قطاع غزة المحاصر.

لكن باريس لم تقترح موعدا محددا للتصويت، فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إلى وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين "اليوم".

فرانس24/ أ ف ب

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