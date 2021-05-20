أول لقاء بين سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن.. دعوات متبادلة إلى التعاون وإجراء حوار "صادق"

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن خلال أوّل لقاء بينهما، الأربعاء 19 مايو/أيار 2021 في ريكيافيك.

دعا وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء خلال أول لقاء بينهما جرى على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية في ريكيافيك، إلى التعاون وإجراء حوار "صادق" يقوم على "الاحترام المتبادل". واستمر اللقاء نحو ساعتين من الزمن.

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء في عاصمة أيسلندا ريكيافيك، خلال أول لقاء بينهما منذ انتخاب جو بايدن رئيسا، إلى التعاون وإجراء حوار "صادق".

وأشار الرجلان إلى مجالات عدة يُمكن الاتفاق بشأنها، مثل المناخ ومكافحة الجائحة، وكذلك ملفات أفغانستان وكوريا الشمالية والنووي الإيراني.

وقال بلينكن للصحافيين خلال لقاء ثنائي مع لافروف على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية: "نحن نبحث عن علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا. نعتقد أن هذا جيد لشعبنا وجيد للشعب الروسي ومفيد حقا للعالم". وأضاف: "لكن إذا تصرفت روسيا بعدائية ضدنا أو ضد شركائنا أو حلفائنا فسنرد".

لافروف: "نحن مستعدون لمناقشة كل الأمور، بلا استثناء"

من جهته، قال لافروف: "نحن مستعدون لمناقشة كل الأمور، بلا استثناء، شرط أن يكون النقاش صادقا (...) وأن يقوم على الاحترام المتبادل". وتوجه إلى بلينكن قائلا إن "نهجنا مختلف جدا في ما يتعلق بتحليل الوضع على الساحة الدولية" لكن الأمر "الأكثر أهمية هو أننا نحاول أن نستخدم الإمكانات الدبلوماسية إلى أقصى حد، وأنا أُقدر بشدة أنكم تُظهرون مثل هذه الإرادة ويمكنكم الاعتماد على معاملةٍ بالمثل من جانبنا في هذا الشأن".

وأبدى لافروف استعداد موسكو لـ"إزالة الأنقاض" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة، ولا سيما في ما يتعلق بـ"عمل البعثات الدبلوماسية" المشتركة التي لا توفر حاليا سوى خدمات بالحد الأدنى بسبب عمليات الطرد المتبادلة للدبلوماسيين.

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة "تُدركان الحاجة إلى وضع حد للمناخ غير السليم الذي نشأ في العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال السنوات الأخيرة".

واشنطن قلقة إزاء احتشاد قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية

وتابع وزير الخارجية الروسي: "سنُعد مقترحات لرئيسينا" بشأن الوضع المتعلق بالبعثات الدبلوماسية وتعزيز الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

من جهة ثانية، أعرب بلينكن خلال اللقاء عن "قلقه العميق" إزاء احتشاد قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن عبر أيضا خلال اللقاء الذي استمر نحو ساعتين مع لافروف في ريكيافيك، عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن صحة المعارض الروسي أليكسي نافالني و"قمع" منظمات معارضة.

فرانس24/ أ ف ب

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