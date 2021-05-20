إيران: سبعة جنرالات في السباق الرئاسي وسط مخاوف من سيطرة العسكر على مقاليد الحكم

محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري. © فرانس24

قرر سبعة جنرالات إيرانيون دخول السباق الرئاسي المقبل في بلادهم، ويوجد ضمن هؤلاء أسماء بارزة على الساحة العسكرية الإيرانية بينها محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، وسعيد محمد قائد "مقر خاتم الأنبياء" الذراع الاقتصادي لنفس الجهاز، إضافة إلى حسين دهقان وزير الدفاع السابق. وحذرت أحزاب من أن وصولهم إلى القصر الرئاسي سيعزز سيطرة العسكر على مقاليد الحكم في إيران. كما لا يبدي الإيرانيون ترحيبا كبيرا بتولي هؤلاء سدة الحكم.