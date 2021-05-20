السوريون بالخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في السفارات ودول تمنع تنظيمها على أراضيها

© أ ف ب/ أرشيف

يتوجه السوريون في الخارج الخميس إلى مراكز الاقتراع في سفارات بلادهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تعد نتائجها محسومة مسبقا لفائدة الرئيس بشار الأسد. وعلى غرار السفارة السورية في لبنان التي تدفق عليها مئات من اللاجئين، فتحت سفارات دمشق ببلدان أخرى أبوابها أمام الناخبين السوريين للإدلاء بأصواتهم، فيما منعت دول كألمانيا وتركيا تنظيم هذه الانتخابات على أراضيها.

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يدلي السوريون بالخارج الخميس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في بلدهم، كما هو شأن مئات اللاجئين السوريين الذين توجهوا إلى سفارة بلدهم قرب بيروت للمشاركة في هذه الانتخابات قبل أسبوع من موعد الاستحقاق، الذي تُعد نتائجه محسومة سلفا لصالح الرئيس بشار الأسد.

وبدأ منذ الخامسة صباحا (02:00 ت غ) توجه حافلات تقل سوريين إلى مقر السفارة في بعبدا، شمال العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات الأمن. وأمام مقر السفارة، اكتظ الشارع بسوريين رفعوا أعلام بلادهم وصور الرئيس الحالي ووالده حافظ، مرددين هتافات عدة أبرزها "بالروح بالدم نفديك يا بشار".

"الأم الحنونة.. وسوريا الأسد"

وقال محمد الدوماني، لاجئ سوري من ريف دمشق، حضر منذ الخامسة صباحا الى السفارة، "انتخبت الدكتور بشار الأسد لأنني مؤمن بمشروعه، فهو لم يتخل عن مسؤولياته طيلة فترة الحرب". وأضاف "مؤمن تماما به وبقدرته على إخراج سوريا من الأزمة للأفضل".

على غرار الدوماني، قال خميس محمد (38 عاما) اللاجئ من ريف حلب في شمال سوريا، إنه انتخب الأسد "لأن الوضع قبل عشر سنوات كان أفضل مما هو عليه الآن". ورأى أن قوى خارجية "تدخلت لخراب سوريا" التي تبقى بالنسبة إليه "الأم الحنونة.. وسوريا الأسد".

بعد الإدلاء بصوته، قال عبد الرحمن (21 عاما) اللاجئ من مدينة حلب "انتخبت الأسد بسبب حبي له، لقد فعل كل شيء لنا، مستشفيات ومدارس مجانا". وأضاف "أنظر إلى الوضع في لبنان والوضع في سوريا، ماذا فعل لنا سيادة الرئيس وماذا يحصل هنا".

وعن سبب بقائه في لبنان على الرغم من الانهيار الاقتصادي المتمادي، أجاب "أشغالي باتت كلها هنا ولم يبق لي عمل في سوريا".

السفارات السورية تفتح أبوابها للناخبين السوريين

وتفتح السفارات السورية في عدد من عواصم العالم أبرزها موسكو وعمّان وبغداد والكويت أبوابها الخميس أمام رعاياها للمشاركة في الانتخابات، فيما منعت دول أخرى تنظيم الانتخابات على أراضيها بينها ألمانيا وتركيا.

وتجري الانتخابات داخل سوريا الخميس المقبل، للمرة الثانية منذ اندلاع النزاع الذي بدأ بانتفاضة شعبية ما لبث أن تحول حربا مدمرة أودت بحياة أكثر من 388 ألف شخص عدا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وفاز الأسد في انتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران/يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة من الأصوات. وينافسه في الانتخابات الحالية التي يصفها محللون ومعارضون بأنها "شكلية"، مرشحان غير معروفين على نطاق واسع.

فرانس24/ أ ف ب

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