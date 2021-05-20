جو بايدن يشيد بوقف إطلاق النار في غزة ويتعهد بمعونة إنسانية للقطاع

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس، وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس، وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

وأضاف بايدن أن بلاده ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت في التصدي لصواريخ حماس، مشيدا في القوت ذاته بدور مصر في التوصل للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بايدن: "أعتقد أنّ لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك".

بدوره، رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا "كل الأطراف العمل على استدامته".

وقال راب في تغريدة على تويتر إن "نبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة موضع ترحيب. يجب على جميع الأطراف العمل على استدامته وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وخسارة أرواح المدنيين"، مشدّداً على أنّ "المملكة المتّحدة تواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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