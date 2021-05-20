عبد الفتاح السيسي يأمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة

وساطة مصرية أسفرت عن وقف إطلاق نار في غزة، حسب التلفزيون المصري.

قال التلفزيون المصري الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء الخميس.

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ذكر التلفزيون المصري الخميس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود المصرية أسفرت عن وقف لإطلاق النا، وأن الهدنة في ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش) وأن

وقال مصدر أمني مصري طلب عدم ذكر اسمه إن حماس تعهدت بالانصياع للهدنة إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار وأضاف أن مشاورات ستبدأ بعد سريان الهدنة.

استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ 04:33

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء الخميس.

وأفادت أنه إضافة إلى التهدئة والهدنة، ناقش السيسي وغوتيريس أهمية "إطلاق جهد جماعي دولي يهدف لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام المنشود وفق المرجعيات الدولية".

فرانس24/ رويترز

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