الأراضي الفلسطينية: دعوات للتظاهر في "جمعة غضب" وسط مخاوف حول مصير فلسطينيي حي الشيخ جراح بالقدس

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أطلقت دعوات للتظاهر في "جمعة غضب" مساء الخميس قبل الإعلان عن الهدنة بالأراضي الفلسطينية. وقال مراسل فرانس24 من رام الله إن هذه المسيرات من المتوقع أن تنظم في الشوارع رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكن ينتظر أن لا تذهب لخط التماس في مواجهة مع القوات الإسرائيلية كما كان مخططا لها. وستكون على الأرجح للاحتفال بما يسمونه الفلسطينيون "يوم النصر". وستمتد هذه المظاهرات إلى القدس حيث حي الشيخ جراح، مصدر الشرارة الأولى للحرب، بسبب تهديد بعض سكانه بإخلاء منازلهم.