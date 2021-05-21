حركة حماس تعلن "الانتصار" على إسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

بعض سكان غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار في القطاع. 21 مايو/أيار 2021.

بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ، أعلنت حركة حماس الإسلامية خلال احتفال شارك فيه الآلاف من أنصارها في مدينة غزة فجر الجمعة "الانتصار" على إسرائيل في النزاع المسلح الذي دار بين الطرفين على مدار 11 يوما.

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أعلنت حركة حماس خلال احتفال شارك فيه الآلاف من أنصارها في مدينة غزة فجر الجمعة، "الانتصار" على إسرائيل في النزاع المسلح الذي دار بين الطرفين ثر دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي خطاب أمام المحتفلين الذين احتشدوا رافعين رايات حماس ومرددين هتافات مؤيدة للحركة، قال القيادي الكبير في حماس خليل الحية إن "هذه نشوة النصر". وأضاف: "نقول لأهلنا الذين دُمّرت بيوتهم والذين شُردوا، سنبني البيوت التي دمرها الاحتلال وسنعيد البسمة".

وتابع: "نقول للعدو الذي يدعي الانتصار، أيها العدو لقد انتصرت على أشلاء الأطفال والنساء".

وألقى الحية كلمته في حين كانت الحشود ترد هتافات من مثل "ضربنا تل أبيب" و"حط السيف قبال السيف، نحن جنود محمد الضيف"، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكر الحية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "قال +سيدمر الأنفاق على مقاومتنا+، وأنا أقول له اليوم إن المجاهدين الآن يتبخترون في الأنفاق. نعم مجاهدونا اليوم يسرحون ويمرحون في أنفاق العزة والكرامة".

وفي الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة عمّت الاحتفالات قطاع غزة حيث أطلقت الأعيرة النارية في الهواء ابتهاجا.

فرانس24/ أ ف ب

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