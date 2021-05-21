حماس وإسرائيل... مواجهات دامية منذ أكثر من ثلاثين عاما

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منذ تأسيسها في 1987، خاضت حماس مواجهات مع إسرائيل استمرت إلى اليوم، والتي توقفت آخرها فجر الجمعة بفضل التواصل إلى هدنة بين الطرفين. وخلال كل هذه السنوات التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاما، عاشت المنطقة أحداثا بين الطرفين يحاول فيها طرفا الصراع الخروج منتصرا، وهذا عادة ما يخلف خسائر بشرية ومادية.

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خاضت إسرائيل وحركة حماس مواجهات دامية منذ سنوات، والتي تنتهي في كل مرة بالعديد من القتلى وتضرر البنى التحتية في غزة خاصة. وكانت الهدنة التي وافق عليها الطرفان وبدأ سريان مفعولها فجر الجمعة نقطة نهاية لحرب ضمن حروب أخرى عاشتها المنطقة بين الطرفين. فما هي أبرز الأحداث بين الجانبين منذ تأسيس حماس؟

* 1987 - تأسيس حركة حماس في بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. ونفذت الحركة بعد عامين أول هجماتها على أهداف عسكرية إسرائيلية شملت خطف وقتل جنديين إسرائيليين.

* 1993 - بعد سنوات من العنف جرى التوقيع على اتفاق أوسلو بهدف إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. عارضت حماس عملية السلام وسعت لعرقلتها بتفجير حافلات وبهجمات بأسلحة نارية داخل إسرائيل.

* 2000 - فشلت إسرائيل والفلسطينيون في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال محادثات سلام استضافتها الولايات المتحدة في شهر يوليو/ تموز

2000. بعد شهرين أوقدت زيارة زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك آرييل شارون إلى الحرم القدسي بالقدس الشرقية شرارة الانتفاضة الثانية.

* 2001-2002 نفذت حماس سلسلة تفجيرات انتحارية في إسرائيل شملت قتل 21 إسرائيليا خارج ملهى في تل أبيب في يونيو/ حزيران 2001، و30 يهوديا خلال عيد الفصح في نتانيا. وبعد أربعة أشهر، قتلت إسرائيل القائد العسكري لحماس صلاح شحادة في ضربة جوية وبدأت في حصار مجمع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

* مارس/ آذار-أبريل/ نيسان 2004 - قتلت إسرائيل الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين في ضربة جوية ثم الزعيم السياسي للحركة وأحد مؤسسيها عبد العزيز الرنتيسي في غزة في شهرين متتاليين. وتوارت قيادة حماس عن الأنظار وظل اسم خليفة الرنتيسي سرا بعدها.

* 15 أغسطس/ آب 2005 - بدأت القوات الإسرائيلية انسحابا أحادي الجانب من قطاع غزة الذي استولت عليه من مصر في حرب عام 1967 وتركت المستوطنات والقطاع المكتظ بالسكان للسلطة الفلسطينية.

* 25 يناير/ كانون الثاني 2006 - حماس تفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. إسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين لرفض حماس التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل.

* 25 يونيو/ حزيران 2006 - مسلحون من حماس يأسرون المجند الإسرائيلي جلعاد شليط في غارة عبر الحدود مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وأفرج عن شليط بعدها بخمس سنوات في عملية تبادل أسرى.

* 14 يونيو/ حزيران 2007 - حماس تسيطر على غزة في اقتتال قصير وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس المتمركز في الضفة الغربية.

* 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 - شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعدما أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل. وتشير تقارير إلى مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قبل الاتفاق على التهدئة.

* 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 - إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق المسلحين الفلسطينيين صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

* يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2014 - أدى خطف حماس وقتلها ثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أيام تشير تقارير إلى أنها أسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

* مارس/ آذار 2018 - انطلقت احتجاجات فلسطينية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار عليها لإبقائها وراء الحدود. وتشير تقارير إلى مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات التي استمرت شهورا والتي دفعت أيضا إلى اشتباكات بين حماس وقوات إسرائيلية.

* 7 مايو/ أيار 2021 - بعد شهور من التوتر خلال شهر رمضان، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع محتجين فلسطينيين قرب المسجد الأقصى بسبب دعوى قضائية تواجه فيها ثماني أسر فلسطينية احتمال الطرد من ديارها بالقدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.

* 10 مايو/ أيار - أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية بمجمع المسجد الأقصى بعد أعمال عنف متفرقة على مدار يومين. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قواتها الأمنية من المجمع أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة.

* 11 مايو/ أيار - ازدياد عدد القتلى وسط استمرار القصف. انهيار مبنى مؤلف من 13 طابقا في غزة بعد ضربة في غارة جوية إسرائيلية. وأطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ في عمق إسرائيل.

* 12 مايو/ أيار - أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل مبعوثا إلى المنطقة. وقتل الجيش الإسرائيلي قائدا بارزا في حماس بغزة.

* 13 مايو/ أيار - استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية وإطلاق المسلحين الفلسطينيين الصواريخ على إسرائيل. واندلعت أعمال عنف في مناطق مختلطة يسكنها يهود وعرب في إسرائيل. وهوجمت معابد يهودية واندلعت اشتباكات في بعض البلدات.

* 14 مايو/ أيار - استخدمت إسرائيل الطائرات الحربية والدبابات والمدافع لضرب شبكة أنفاق للنشطاء الفلسطينيين تحت غزة في عملية أعقبها إطلاق المزيد من الصواريخ الفلسطينية.

* 15 مايو/ أيار - ضربة جوية إسرائيلية تدمر برجا من 12 طابقا كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية دولية في حين يطلق مسلحون فلسطينيون وابلا من الصواريخ على تل أبيب.

* 16 مايو/ أيار - تدمير عدة منازل في غارة جوية إسرائيلية على القطاع كثيف السكان قال مسؤولون فلسطينيون إنها أودت بحياة 42 شخصا منهم عشرة أطفال مع استمرار إطلاق الصواريخ على بلدة إسرائيلية.

* 17 مايو/ أيار - هجمات صاروخية إسرائيلية تقتل حسام أبو هربيد أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي وتصيب مبنى إداريا من سبعة طوابق قال الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدمه. وتصيب صواريخ أطلقها مسلحون معبدا يهوديا في بلدة عسقلان الإسرائيلية ومبنى سكنيا في أسدود.

* 18 مايو/ أيار - يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، دُمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع الذي تسبب أيضا في نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني.

* 19 مايو/ أيار - قال الجيش الإسرائيلي إن نحو أربعة آلاف صاروخ أُطلقت من غزة منذ العاشر من مايو أيار، وإن الدفاعات الصاروخية اعترضت معظمها. وأضاف أن نحو 600 سقطوا في غزة. وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الطرفين على التهدئة.

* 20 مايو/ أيار - الطرفان يستأنفان هجماتهما وسط تكثيف لمحادثات وقف إطلاق النار. السلطات الإسرائيلية تقول إن 12 شخصا قتلوا حتى الآن في إسرائيل وإنها قتلت نحو 160 من النشطاء الفلسطينيين. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن 232 فلسطينيا قتلوا منهم 65 طفلا وأصيب أكثر من 1900 بجروح.

* 20 مايو/ أيار - حماس والحكومة الإسرائيلية تصدران بيانين بإعلان موافقة الطرفين على هدنة.

فرانس24/ رويترز

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