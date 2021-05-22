ريبورتاج: بشوارع غزة... الفلسطينيون يحصون القتلى ويكتشفون هول الدمار بعد أيام من القصف الإسرائيلي

أهالي غزة يخرجون لتفقد حجم الدمار الذي حاق بالقطاع بعد 11 من القصف الإسرائيلي المكثف، ولملمة جراحهم استعدادا لإعادة الإعمار. 21 مايو/أيار 2021. © أ ف ب

بعد ساعات قليلة من بدء وقف إطلاق النار الجمعة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، خرج سكان القطاع إلى الشوارع لاكتشاف مدينتهم التي دمرها 11 يوما من الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت كوادر حركة حماس وبنيتها التحتية كما تقول تل أبيب. وبلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين 232 شخصا أكثر من مئة منهم أطفال ونساء. وتدفق مقاتلو حماس إلى شوارع القطاع للاحتفال بما تعتبره الحركة انتصارا على إسرائيل في ذلك الصراع الدامي. واستغل السكان، بالرغم من جراحهم وبيوتهم المدمرة، الفرصة لالتقاط الصور معهم وتحيتهم على صمودهم. ريبورتاج فرانس24 غويدولين ديبونو وفاطمة عبقري