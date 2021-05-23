ريبورتاج: مقاتلو وقياديو حماس يستعرضون قوتهم بشوارع غزة في مشاهد غير مألوفة

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مقاتلون من حركة حماس برفقة عدد من قادتهم بشوارع غزة في 22 مايو 2021
مقاتلون من حركة حماس برفقة عدد من قادتهم بشوارع غزة في 22 مايو 2021 © صورة ملتقطة من فيديو فرانس24
نص: فرانس24 تابِع | دانة منصور
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فيديو: فرانس24 تابِع | دانة منصور
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مشاهد نادرة لم يألفها الفلسطينيون بشوارع غزة... فبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة 21 مايو\أيار، سار المئات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الشوارع الرئيسية للقطاع تكريما لقتلاهم وهاتفين بالنصر. ولأول مرة منذ بداية التصعيد وموجة العنف التي رافقته بين إسرائيل والحركة، خرج عدد من قادة حماس علنا لتقديم التعازي لسكان غزة، بينهم يحيى السنوار، رجل الحركة القوي الذي دمرت إسرائيل منزله خلال المواجهات الأخيرة. ريبورتاج فرانس24 غويدولين ديبونو ودانة منصور