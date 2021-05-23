ريبورتاج: مقاتلو وقياديو حماس يستعرضون قوتهم بشوارع غزة في مشاهد غير مألوفة

مقاتلون من حركة حماس برفقة عدد من قادتهم بشوارع غزة في 22 مايو 2021 © صورة ملتقطة من فيديو فرانس24

مشاهد نادرة لم يألفها الفلسطينيون بشوارع غزة... فبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة 21 مايو\أيار، سار المئات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الشوارع الرئيسية للقطاع تكريما لقتلاهم وهاتفين بالنصر. ولأول مرة منذ بداية التصعيد وموجة العنف التي رافقته بين إسرائيل والحركة، خرج عدد من قادة حماس علنا لتقديم التعازي لسكان غزة، بينهم يحيى السنوار، رجل الحركة القوي الذي دمرت إسرائيل منزله خلال المواجهات الأخيرة. ريبورتاج فرانس24 غويدولين ديبونو ودانة منصور